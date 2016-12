Una gaditana en ‘Galerías Velvet’

La exitosa serie de televisión ‘Galerías Velvet’ ha cerrado sus puertas pero no ha querido despedirse sin hacer con un guiño a la moda nacional y ha planteado un concurso de diseño para dar visibilidad al talento de los jóvenes creadores españoles. Ana Herrera no ha desaprovechado esta oportunidad. La diseñadora gaditana ha recogido el guante y su propuesta ha sido elegida como finalista. Su trabajo está inspirado en la figura de Patricia Márquez, la aparentemente superficial hija de doña Gloria, que esta temporada ha crecido en importancia y protagonismo. El resultado es un vestido cóctel estilo años 60 que se complementa con una capa de cuello alto. El diseño destaca por un bordado de nueve centímetros que recorre toda la cintura. Esta aplicación contiene 2.720 cristales cosidos a mano que llevaron catorce horas para su confección. «Estoy muy contenta con este reconocimiento porque se han presentado más de 400 propuestas y he quedado finalista. Además, he tenido la oportunidad de conocer en Madrid varios diseñadores de renombre que componían el jurado y a todo el personal que involucrado en el proceso de elaboración de un diseño; desde las modistas hasta el fabricante de tejidos», explica.

Herrera tiene 25 años pero muestra el aplomo de una persona que tiene las ideas muy claras. Ha estado en Inglaterra, se ha preparado durante cuatro años en el Instituto Internacional de Diseño de Madrid (IED) y ha trabajado para Cortefiel y Jesús del Pozo. «De pequeña, en el colegio, cuando hacíamos dibujos y siempre pintaba las personas sin cabeza porque, para mi, lo importante era la ropa», rememora cuando se le pregunta sobre cuándo nació en ella la pasión por la moda.

Lanzamiento en marzo

Tras siete años fuera ha decidido que es el momento de volver a Cádiz y lanzarse con una marca propia que se llamará ANHET. «Es una línea de moda femenina que quiero presentar el próximo marzo. Está inspirada en la artista Jennifer Hansen, una pintora que realiza acrílicos con unos colores característicos y llenos de movimiento», desvela.

La gaditana ha ideado una colección que está influenciada por la moda de los años 70 con prendas muy estructuradas y arquitectónica, pensadas para todo situaciones. Entre sus propuestas podemos encontrar desde los pantalones rectos y ropa más sport a prendas más sofisticadas con faldas muy armadas. Son diseños para todo el día pero destacan los vestidos largos muy femeninos y trabajados gran minuciosidad. «He cuidado mucho los detalles y aunque aparentemente los diseños son sencillos, cuando se ejecutan son de gran complejidad. Por ejemplo, me gusta que se vean las piernas, que exista movimiento y empleo muchas transparencias lo que implica usar forros para mostrar lo justo. En cuando a los tejidos, he utilizado gran variedad de sedas, muselinas y gasas», indica Herrera. La colección es pequeña, son 28 piezas que constituyen un total de 15 ‘looks, pero aún así supone un gran desafío para una diseñadora novel.

Actualmente, la gaditana colabora con unas modistas que son las que cosen los diseños que crea en su estudio de El Puerto. En el taller, (entre metros, bocetos y retales) destaca un burro de ropa y una mesa muy grande para patronar y realizar las pruebas de las prendes que, como explica Herrera, se hacen primero en una tela llamada de rotor que es la que se usa para realizar las pruebas preliminares. «La modista colabora mano a mano conmigo pero como estoy empezando aún trabaja por su cuenta. En un futuro espero montar mi taller con mi propio equipo, para poder controlar todo el proceso y que todo salga perfecto», declara.

Ana Herrera

Internet, el aliado

La tecnología e internet ayudan a eliminar fronteras y acercan los productos al consumidor. Herrera, como todo emprendedor, es consciente de esta realidad y por eso está trabajando para dar a conocer su proyecto a través de la redes sociales. Además, para montar su página web ha contado los servicios con dos diseñadores gráficos «con los que precisamente me acabo de reunir porque estamos trabajando a contrarreloj porque quiero hacer en marzo la presentación y hay mucha tarea por delante». Su idea es poner en marcha la tienda online y posteriormente llegar al cliente en puntos de venta multimarca.

Esta primera colección es otoño-invierno 2018 y se presenta a finales de febrero de este año para que el cliente pueda comprar la ropa en septiembre de 2017. El ritmo que lleva la moda mundial es frenético y la gaditana es consciente de que aún no tiene la estructura de las grandes marcas. Sin embargo, no quiere perder el paso ni quedarse atrás. Sabe que los tiempos en su sector son feroces pero no se amilana. Mientras termina de dar los últimos retoques a la colección y sube imágenes a su cuenta de Instagram, confiesa que tiene en mente crear una línea de moda baño para el verano y no descarta realizar trabajos bajo demanda para clientes particulares. «Todo llega y todo pasa. Lo importante permanece», concluye con su lema vital.