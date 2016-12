“Velvet” ha dado por cerrada su última temporada en Antena 3. Una serie con unos créditos que invitan al espectador a adentrarse en el mundo de la moda, del corte y confección, con unos actores que de inmediato transmiten el ambiente familiar que les ha rodeado durante estos años en antena y unas historias de amores, desamores, traiciones y, entre todas ellas, la gran historia de amor entre una modistilla -con el tiempo se ha convertido en toda una diseñadora- y el hijo del dueño de los grandes almacenes que dan título a esta serie producida por Bambú para Atresmedia.

Un elenco encabezado por Miguel Ángel Silvestre -en el papel de Alberto Márquez- y Paula Echevarría como Ana Ribera. Junto a estos, en las distintas secciones y despachos de estos grandes almacenes de la España de los años 50 -aunque para esta última temporada se ha dado un salto de cinco años- actores y actrices de la talla de José Sacristán (Don Emilio), Aitana Sánchez-Gijón (Doña Blanca), Manuela Velasco (Cristina Otegui), Marta Hazas (Clara), Asier Etxeandía (Raúl de la Riva), Javier Rey (Mateo), Cecilia Freire (Rita), Adrián Lastra (Pedro), Miriam Giovanellli (Patricia), Diego Martín (Enrique) y Francesco Testi (Marco Cafiero), entre otros...

En esta temporada que ayer puso punto y final en Antena 3 ha surgido un personaje que ha llegado al corazón de la audiencia, el pequeño Aitor Calderón que en “Velvet” da vida al pequeño Alberto, el hijo de Ana y Alberto. El pequeño se ha criado sin saber, al igual que su madre, que su padre estaba vivo y que no había muerto en un accidente aéreo. La semana pasada fue el reencuentro y como asegura Miguel Ángel Silvestre “es un crío increíble y muy listo. Se sabe de memoria mis frases, las de Ana y por supuesto las suyas. Tiene una naturalidad innata” -y añade- “le he enseñado a hacer aviones y pajaritas de papel y las hace diez veces mejor que yo e incluso vuelan más alto. Se ha hecho muy amigo de mi sobrino”.

El actor castellonense no se cansa de hablar de su “pequeño” que, dice, “es todo un profesional. Solo tienes que mirarle a los ojos y sabe lo que tiene que hacer. Ha entendido muy bien lo que es actuar. Para él es como un juego... y vaya magnífica forma de jugar”. A la pregunta de si siente tristeza con el final de la serie, Miguel Ángel Silvestre asegura que “más que triste, estoy nervioso, nostálgico y con melancolía. En este tiempo que hemos estado trabajando juntos todos hemos formado una familia y estoy seguro de que el cariño no se va a acabar”.

«Estoy nervioso y nostálgico»

Ante las escenas en directo con las que contó el capítulo de anoche, Silvestre afirma no sentir ningún miedo a la hora de grabarlas. “Miedo no; pero si respeto. No son escenas fáciles ya que en un momento -no hay marcha atrás- tienes que transmitir emociones muy diferentes y eso tiene que estar muy bien orquestado”. Sobre el final, que ya conocemos, el actor aseguró que sería “una mezcla de drama y comedia; pero que va a dejar un buen sabor. Nos vamos a ir por todo lo alto”.

Miguel Ángel Silvestre se siente muy afortunado ya que, además de estar en “Sense8”, se ha incorporado al rodaje de la tercera temporada de “Narcos”. "Me siento muy afortunado; pero tengo el miedo común de todos los que nos dedicamos a esta profesión. Hoy puedes tener todo y mañana nada. Hay que saber estar ocupado cuando no tienes trabajo y tienes que ahorrar para cuando lleguen los tiempos flojos.” -y añade- “Quiero pensar en positivo y que mi carrera no ha hecho más que empezar”. Tras la experiencia de esa parte del capítulo de “Velvet” en directo ¿le ha despertado la vena del teatro? “aunque he trabajado en teatro amateur el teatro es mi asignatura pendiente, pero por ahora no me lo planteo. El rodaje en directo de 'Velvet' es lo más cercano a lo que tan magistralmente hace mi amigo y compañero Asier Etxeandía”.