San Carlo Acutis y la Virgen de Regla hacen un 'milagro' en Chipiona: una niña se cura por los rezos de su abuela

El pasado 7 de septiembre era canonizado en la plaza de San Pedro en El Vaticano, San Carlo Acutis, el llamado 'primer santo millenial' y que ha despertado mucho fervor entre sus fieles.

El pasado mes de julio llegó al Santuario de la Virgen de Regla de Chipiona una reliquia de este santo, más en concreto un trozo de pericardio. Además, el pasado 8 de septiembre, la procesión de la Virgen de Regla se convirtió en la primera en procesionar con una reliquia de San Carlo Acutis.

Precisamente, esto ha despertado mucha devoción en la localidad gaditana por el nuevo santo. Ahora, el santuario guarda otra reliquia, en este caso, se trata de una de segundo grado que son partículas y trozos de alguna pertenencia del santo. Con ella han recorrido hospitales sirviendo de alivio espiritual a los enfermos.

El 'milagro'

Pero uno de los testimonios que ha terminado de despertar el fervor por San Carlo Acutis en Chipiona es el de una mujer de Badajoz que acude cada verano a pasar tiempo de vacaciones en Chipiona. Su nieta, de apenas año y medio estaba padeciendo graves problemas de piel, lo que le llevó a rezar ante la Virgen de Regla y la reliquia del santo. La niña comenzó a mejorar hasta quedar totalmente restablecida en pocos días.