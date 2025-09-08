La Virgen de Regla de Chipiona procesiona con una reliquia del 'Santo millenial', Carlo Acutis

Como cada 8 de septiembre, Chipiona ha vivido una jornada muy especial dedicada a su patrona, la Virgen de Regla. Pero este año, el paso de la Virgen ha procesionado con un elemento muy especial.

Bajo la peana de la Virgen, un relicario custodia una reliquia de San Carlo Acutis, nuevo santo canonizado este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano. Esta reliquia es una parte del pericardio del corazón del joven que ha permanecido dos meses en el santuario, siendo venerado por miles de fieles.

Carlo Acutis falleció en 2006 con apenas 15 años por una leucemia y ya es conocido como 'el Santo millenial'.

Primera procesión en España

Pasaban las 18:00 horas cuando las campanas del Santuario de la Virgen de Regla comenzaban a sonar indicando la salida de la imagen con cientos de personas esperando en la calle con fe y devoción.

Así, Chipiona se ha convertido en centro de atención porque ha sido la primera vez en España que una imagen sale a la calle con una reliquia del recién canonizado San Carlo Acutis, lo que hace que la procesión de este lunes cobre un especial significado y simbolismo. Desde las redes sociales del Santuario han calificado este gesto como «un signo de santidad que hoy acompaña a María en el corazón de su pueblo».

