Esta pizzería de Cádiz repartirá 100 pizzas gratis y un iPhone 16 Pro: fecha y hora del evento

Los gaditanos que sean amantes de la pizza están de enhorabuena. Slice Of New York Pizza, una cadena especializada en elaboración de pizzas neoyorquinas, repartirá 100 pizzas gratis en Cádiz con motivo de su aniversario. Una curiosa promoción que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

La cadena también sorteará un iPhone 16 Pro, como han explicado a través de un vídeo en el que dan todos los detalles de esta promoción que tendrá lugar la semana que viene. «¡Vamos a liarla en el aniversario de Slice Cádiz!», se indica en el post.

Fecha y hora del reparto de pizzas gratis

Según ha explicado Slice Of New York, las 100 pizzas medianas gratuitas se repartirán el próximo jueves 19 de junio a partir de las 20:00 horas en el local del Paseo Marítimo. Las pizzas se irán entregando por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con cierta antelación. El acto también contará con la presencia de un DJ invitado que se encargará de amenizar la noche.

Sorteo de un iPhone 16 Pro

Para poder participar en el sorteo del iPhone 16 Pro es necesario realizar un pedido a través de Slice Cádiz entre el 19 y el 29 de junio. Los primeros 500 pedidos que sean superiores a 15 euros recibirán un ticket único que confirmará su participación en el sorteo. El ganador se dará a conocer el 30 de junio a través de las redes sociales de la cadena.

Slice Of New York, además, ha anunciado también que abrirá un nuevo local en Cádiz durante este mes de junio en el Callejón del Tinte. Será el sexto restaurante de la cadena, que ya cuenta con locales en Jerez, El Puerto de Santa María, Rota y Sevilla.