El nutricionista Pablo Ojeda desmonta el gran mito de las aceitunas: «No todas sirven»

Las aceitunas son un aperitivo clásico en la gastronomía mediterránea y un acompañante habitual en cualquier tapa de bienvenida en bares y restaurantes. Su sabor característico varía según la variedad y el aliño, convirtiéndolas en un producto versátil y apreciado. Sin embargo, a lo largo del tiempo han surgido ciertos mitos sobre su consumo, especialmente en relación con su aporte calórico y su posible impacto en el peso corporal.

Uno de los conceptos más extendidos es la idea de que las aceitunas engordan debido a su contenido en grasas. Para aclarar este punto, el nutricionista Pablo Ojeda ha abordado recientemente el tema en sus redes sociales, desmontando mitos y destacando las propiedades nutricionales de este alimento.

Tranquilidad para los aficionados a las aceitunas

Pablo Ojeda ha querido abordar este tema y aclarar la realidad sobre el consumo de aceitunas. «Si eres de los que piensan que las aceitunas engordan, tengo una buena noticia«, afirma en una de sus publicaciones en redes sociales. En su explicación, destaca que no solo no favorecen el aumento de peso, sino que pueden ser beneficiosas para la digestión. Eso sí, advierte que no todas las aceitunas tienen las mismas propiedades.

Un alimento con beneficios inesperados

Según Ojeda, las aceitunas fermentadas en salmuera, un proceso tradicional de curación con agua y sal, contienen probióticos beneficiosos para la microbiota intestinal. Estos microorganismos favorecen el equilibrio digestivo y pueden tener un impacto positivo en la salud. «Tienen probióticos buenísimos para la macrobiota», asegura. Sin embargo, aclara que muchas de las aceitunas disponibles en el mercado están pasteurizadas, un proceso que, aunque no es perjudicial, elimina los microorganismos beneficiosos que ayudan a la digestión.

Atención a la forma de conservación

También advierte que no todas las aceitunas conservan estas propiedades, como las pasteurizadas que pierden los probióticos que de manera natural tienen. Para aquellos que buscan maximizar los beneficios nutricionales de este alimento, recomienda optar por aceitunas que especifiquen en su etiqueta que han sido fermentadas en salmuera y evitar aquellas con conservantes artificiales o acidificantes añadidos.

Además, un truco útil para identificar las aceitunas con mayor contenido probiótico es fijarse en el líquido de conservación: si es ligeramente turbio, es una señal de que el producto aún contiene microorganismos vivos beneficiosos.

Disfrutarlas sin culpa

Más allá de estos detalles, Ojeda concluye que las aceitunas pueden seguir siendo un placer gastronómico sin remordimientos. Si bien su contenido en grasas es elevado, estas son principalmente saludables, y si se eligen bien, pueden aportar beneficios adicionales para la salud digestiva. En definitiva, las aceitunas siguen siendo un alimento que se puede disfrutar sin culpa, siempre que se preste atención a su origen y método de conservación.