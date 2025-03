Uno de cada tres afectados por glaucoma en Cádiz no sabe que lo padece

El glaucoma, conocido como la «ceguera silenciosa« o el »ladrón de la visión«, amenaza con afectar a más de 41.000 personas en la provincia de Cádiz en 2030, según las últimas estimaciones médicas. Pero lo más preocupante es que más de 16.500 gaditanos podrían padecerlo sin saberlo, ya que esta enfermedad ocular no presenta síntomas en sus primeras etapas y, cuando se detecta, la pérdida de visión ya es considerable.

Así lo advierte la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) durante la Semana Mundial del Glaucoma, en la que recalcan la necesidad de revisiones oftalmológicas periódicas para evitar que miles de personas pierdan la vista de forma irreversible.

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y, aunque existen tratamientos para frenar su avance, no hay cura ni forma de recuperar la visión perdida. En la actualidad, uno de cada tres pacientes no sigue correctamente su tratamiento, lo que agrava aún más la situación.

Cádiz, de las más afectadas

Según los datos estimados para 2030, Cádiz será una de las provincias con mayor número de afectados por glaucoma en Andalucía, solo por detrás de Sevilla y Málaga.

«Muchos pacientes no se realizan las revisiones recomendadas a partir de los 45 años y, cuando reciben el diagnóstico, ya han perdido gran parte de su visión. Además, la adherencia a los tratamientos es muy baja, lo que sigue haciendo del glaucoma la principal causa de ceguera irreversible en el mundo», explica Joaquín Carratalá, presidente de AGAF.

Una de las principales consecuencias de esta enfermedad es la pérdida progresiva del campo visual, lo que provoca el llamado «efecto túnel» o «visión en cañón de escopeta». Es decir, la persona solo ve con claridad lo que tiene justo delante, pero pierde visión periférica sin darse cuenta.

Datos del glaucoma en Andalucía Almería: Casos diagnosticados 25.056 | Personas que no saben que tienen glaucoma 10.023

Cádiz: Casos diagnosticados 41.446 | Personas que no saben que tienen glaucoma 16.578

Córdoba: Casos diagnosticados 25.496 | Personas que no saben que tienen glaucoma 10.198

Granada: Casos diagnosticados 30.943 | Personas que no saben que tienen glaucoma 12.377

Huelva: Casos diagnosticados 17.640 | Personas que no saben que tienen glaucoma 7.056

Jaén: Casos diagnosticados 20.384 | Personas que no saben que tienen glaucoma 8.153

Málaga: Casos diagnosticados 58.436 | Personas que no saben que tienen glaucoma 23.374

Sevilla: Casos diagnosticados 64.821 | Personas que no saben que tienen glaucoma 25.928

Desde AGAF insisten en que la clave para combatir el glaucoma es la detección precoz y el seguimiento estricto del tratamiento. Aunque no se puede curar, existen colirios y fármacos que ayudan a ralentizar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, el 38% de los pacientes no los utilizan de forma correcta, ya sea por despiste, por la complejidad del tratamiento o por falta de ayuda en personas mayores.

A nivel científico, las investigaciones actuales se centran en detener el avance del glaucoma, pero desde AGAF reclaman más recursos para buscar tratamientos que regeneren el nervio óptico y permitan recuperar la visión perdida.

Para ello, piden que el glaucoma se reconozca como una enfermedad neurodegenerativa, lo que facilitaría mayores inversiones en investigación.

Ojo con glaucoma

Revisiones que salvan tu vista

Los expertos recomiendan realizarse revisiones oftalmológicas cada dos años a partir de los 40-45 años y anualmente en caso de antecedentes familiares o factores de riesgo.

«Si conseguimos que la gente se revise los ojos con la misma frecuencia con la que se hacen análisis de sangre o se controlan la tensión, podríamos evitar miles de casos de ceguera irreversible», concluye Joaquín Carratalá.

En definitiva, el glaucoma no avisa, pero los ojos sí pueden ser revisados a tiempo. Y en Cádiz, donde más de 41.000 personas podrían verse afectadas en 2030, este mensaje es más importante que nunca.