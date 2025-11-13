La nueva señal de la DGT que muy pronto verás en la carretera y te puede costar 200 euros de multa: este es su significado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso más hacia la movilidad compartida con la creación de una nueva señal de tráfico que marcará un antes y un después en la circulación por las grandes ciudades. Se trata de la señal S-51B, una indicación que forma parte de la revisión del Reglamento General de Circulación y cuyo objetivo es fomentar el uso compartido del vehículo para reducir atascos y emisiones contaminantes. Esta nueva normativa, en vigor desde el 1 de julio de 2025, permitirá a los ayuntamientos incorporar la señal en aquellas zonas urbanas y de acceso a las capitales donde el tráfico es más denso.

Así es la nueva señal 2+ de la DGT

La nueva señal S-51B se presenta con un fondo azul, de forma cuadrada, y muestra el dibujo de un vehículo con al menos dos ocupantes. A su lado aparece el distintivo '2+' acompañado de una flecha hacia adelante, que indica que uno o varios carriles están reservados exclusivamente para vehículos con un mínimo de dos personas, incluido el conductor. Su diseño busca ser claro y fácilmente identificable por todos los conductores.

Esta señal se utilizará principalmente en los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación). Estos carriles están destinados a mejorar la fluidez del tráfico en horas punta y a promover una movilidad más sostenible. Según la DGT, «el uso de estos carriles reduce la cantidad de coches en circulación y mejora la velocidad media en los accesos a las grandes ciudades».

¿Está en vigor la nueva señal S-51B?

La señal S-51B entró oficialmente en vigor el 1 de julio de 2025, aunque su implantación será progresiva. No todas las carreteras contarán con ella desde el primer momento, ya que dependerá de los plazos de cada administración local y de la renovación de la señalización en cada tramo. De este modo, la DGT ofrece flexibilidad a los ayuntamientos y organismos gestores de las vías para planificar su instalación.

En esta primera fase, se priorizarán las zonas con mayor congestión de tráfico, como los accesos a grandes ciudades y las vías donde ya existen carriles VAO. La DGT ha destacado que esta medida «se enmarca dentro del nuevo reglamento para facilitar un uso más eficiente del espacio viario y reducir los atascos en las áreas metropolitanas».

¿Qué vehículos pueden circular con la nueva señal 2+?

Podrán utilizar los carriles señalizados con la S-51B todos los vehículos que lleven como mínimo dos personas, incluyendo al conductor. Es decir, coches particulares, taxis o vehículos de empresa que viajen con acompañante podrán circular por estos carriles sin ningún problema. La clave está en el número de ocupantes, no en el tipo de etiqueta medioambiental del vehículo.

Además, la normativa permite que esta señal vaya acompañada de símbolos adicionales, como el de motocicletas, autobuses o vehículos autorizados, que también tendrán permiso para circular por esos carriles incluso si solo viaja una persona. De este modo, la DGT busca mantener la coherencia con la regulación actual de los carriles VAO y ofrecer alternativas a distintos medios de transporte.

Dónde se instalará la nueva señal de la DGT

La implantación de la S-51B comenzará en las vías que ya cuentan con carriles VAO, como las entradas a Madrid, Barcelona o Valencia, donde la congestión diaria es mayor. Posteriormente, se ampliará a otras zonas urbanas y de acceso a capitales donde se detecte un tráfico intenso y un alto porcentaje de vehículos con un solo ocupante.

El objetivo, según fuentes de la DGT, es que «los ayuntamientos puedan incorporar esta señal en aquellos puntos donde los atascos son más frecuentes y el uso compartido del vehículo puede marcar la diferencia». En definitiva, la medida forma parte de un plan más amplio de reordenación del tráfico urbano y de reducción de emisiones contaminantes en los entornos metropolitanos.

¿Qué pasa si no se respeta la señal 2+?

Circular por un carril señalizado con la S-51B sin cumplir el requisito de ocupación mínima será considerado una infracción. La DGT ha establecido una multa de 200 euros, aunque no conlleva la pérdida de puntos del carnet de conducir. Esta sanción busca disuadir a los conductores de usar indebidamente los carriles reservados para vehículos de alta ocupación.

En la práctica, esto significa que los agentes de tráfico o los sistemas de cámaras instalados en los carriles VAO podrán verificar el número de ocupantes de los vehículos. Tal como recuerda la DGT, «el cumplimiento de la norma no solo evita sanciones, sino que contribuye a mejorar la movilidad de todos». La medida, además de fomentar la conducción compartida, pretende reducir los tiempos de desplazamiento y favorecer un tráfico más fluido en las grandes ciudades.