Este domingo se celebra el Día Internacional del Perro Virbac ofrece cinco propuestas para hacer con tu mascota durante el verano

Son nuestros fieles compañeros en lo bueno y en lo malo. Siempre están dispuestos a recibirnos tras la puerta, después de un duro día de trabajo. Su mirada nos enternece e incluso nos conmueve y también nos duele cuando observamos los datos de abandonos que sufren... de igual manera se nos parte el corazón cuando una enfermedad o el paso de los años nos dejan si su cariño. Los perros son algo especial y es por eso que el próximo domingo 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro. Para esta fecha tan especial, Virbac (compañía dedicada exclusivamente a la salud animal) ofrece cinco propuestas para demostrar a nuestras mascotas que son uno más de la familia y agradecerles todo ese cariño sin interés que nos muestran en su día a día.

Lugares «pet friendly» en estas vacaciones

En nuestro país, cada vez existen más bares, restaurantes y hoteles que permiten que nuestros peludos puedan estar con nosotros durante nuestro tiempo de ocio. Entonces, ¿por qué no compartir tus vacaciones con tu mascota? Ir a una playa para perros también puede ser una buena opción para compartir momentos juntos y hacer que se lo pasen como nunca mientras practican ejercicio y se socializan con otros colegas.

Mimos para sobrellevar el verano

Durante las épocas más calurosas, nuestros mejores amigos necesitan una especial atención para no poner en riesgo su salud. Con la llegada del calor (estamos teniendo uno de los veranos más calurosos), preocúpese por su hidratación y no pasee durante las horas más calurosas del día, ¡así evitarás los temidos golpes de calor! Mójelo para refrescarlo y haga de los cubitos de hielo sus mejores aliados para enfriar su agua (sin helarla) o úsalos como juguete para que tu perro esté activo y se refresque. ¡Te lo agradecerá!

Una experiencia «gourmet»

¿Se imagina que existiesen los restaurantes con estrella para perros? Por ahora, nuestros peludos no tienen esa suerte, pero desde casa podemos hacer todo lo posible para ofrecerles la mejor alimentación y saciar su instinto carnívoro con una dieta rica en proteínas y grasas animales, ¡que es lo que realmente les encanta! «La alimentación de nuestros perros debería contener un 35-40% de proteína animal. Además, como dueños, debemos tener en cuenta que la mayoría de dietas caseras que elaboramos para ellos no están equilibradas», afirma Ricardo Coedo, Technical Manager de Animales de Compañía en Virbac. También existen snacks y «premios» saludables para que, como nosotros, nuestros perros puedan picar entre horas y disfrutar de riquísimos tentempiés. ¡Toda una experiencia gourmet!

Foto para recordar

Como un miembro más de la familia, nuestra mascota se merece formar parte de nuestro álbum de recuerdos. Si es amante de la fotografía, su mascota puede ser tu mejor modelo para capturar de una manera muy especial todos los momentos y experiencias que compartáis. Si por lo contrario, prefiere dejarlo en manos de profesionales… ¿Por qué no hacer una sesión de fotos? Cada vez hay más fotógrafos especializados en fotografía canina, por lo que puede ser un regalo ideal para toda la familia.

Un chequeo

Aunque es la última, lo bueno sería la primera opción para demostrarle lo mucho que lo queremos. Al igual que nosotros nos preocupamos por nuestra salud y la de los nuestros, no podemos olvidar las citas de nuestro perro con el veterinario. Tener un gran perro, conlleva una gran responsabilidad y cuidar de ellos y de su salud es clave para su bienestar. No olvide sus tratamientos antiparasitarios, sus vacunas y sus posibles alergias e intolerancias. Si nota que tu perro muestra comportamientos extraños, está apático, pierde el apetito...es posible que algo no vaya bien ¡No lo deje pasar y visite a su veterinario.