Una amistad que no conoce de edades Este lunes se celebra el Día Internacional de las personas mayores, Kiwoko descubre en un informe los beneficios de incorporar una mascota en casa cuando nos hacemos mayores

Carmen Aniorte

Actualizado: 01/10/2018 08:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las principales causas del abandono animal en España

Cuando los hijos se marchan de casa, no se trabaja todo el día y hay más tiempo para nosotros puede ser el momento ideal para tener una mascota en casa. El cariño y la fidelidad que nos proporcionan estos pequeños amigos de cuatro patas no es algo a lo que se deba renunciar a medida que nos hacemos mayores: su amistad no tiene edad. Compartir la vida con un animal cuando nos hacemos mayores es mucho más que pasar los días juntos: también contribuye a mejorar nuestra salud y bienestar tanto a nivel físico como emocional, además de dar a ese nuevo compañero un hogar feliz donde vivir. Si aún está dudando, Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales de España y Portugal, presenta una lista con los beneficios que proporciona convivir con un amigo de cuatro patas y que le pueden ayudar a tomar esta decisión tan importante, pero que, una vez tomada, les aseguramos, sin equivocarnos lo más mínimo que le cambiará la vida.

Son el mejor medicamento para la tristeza y la depresión: los animales no juzgan, ni por aspecto, ni por edad, simplemente nos dan cariño. Está demostrado que convivir con una mascota reduce la sensación de tristeza y aporta mayor seguridad emocional. Volver a sentirse «útiles» al cuidar de un animal es un gran aliciente para las personas mayores, ya que muchas veces se sienten apartadas y poco necesarias. Una mascota requiere atención y cuidados, pero, en este caso, un mayor que cuida un animal cuida también de sí mismo. ¿Puede haber mejor medicina?

Salud de hierro: todos los amantes de los animales saben que el que tiene una mascota sonríe más y esto hace que disminuya nuestra presión sanguínea y liberemos más endorfinas, reduciendo nuestros niveles de estrés y aumentando nuestro estado de felicidad. Además, los paseos diarios nos ayudan a mantener una actividad física moderada y a mejorar así el funcionamiento cardiovascular y la salud articular a la vez que ayudan a nuestra mascota a no ser sedentarios y a mantenerse en forma. Los juegos, las carreras por el parque, los baños y todo lo que requiere su cuidado nos obligan a estar activos, lo que es un beneficio en sí mismo.

Adiós soledad: con una mascota en casa, sabemos que siempre alguien nos está esperando y que estar solos ya no es una opción para nosotros. Además, para ellos la soledad también se termina, ya sea porque pasamos más tiempo en casa o porque ahora podemos hacer más planes junto a ellos. ¡La diversión y la compañía están siempre garantizadas!

Radar de nuevas amistades: las mascotas son agentes socializadores por excelencia, la excusa perfecta para hablar con un desconocido en la calle que pasea con la suya y nos gusta el collar que lleva o preguntarle a nuestro vecino a qué veterinario la lleva. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos expandir nuestro círculo con el solo hecho de tener un animal. Su presencia nos ayuda a tener conversaciones que hasta ahora no habíamos tenido y nos ayuda a ser más extrovertidos y a interactuar con otras personas. El animal estará feliz, además, de tener un nuevo amigo humano al que hacerle sus gracias y lo ayudará a salir así de la monotonía que puede causarle estar todo el día en casa.

Adoptar: una nueva vida

Si finalmente nos decidimos y queremos incorporar a una mascota a la casa, adoptar es siempre la mejor idea. Y es que, al adoptar, ganamos todos: el animal tendrá un nuevo hogar y podrá disfrutar de su segunda oportunidad y su nueva familia, de todos los beneficios que aporta compartir la vida con una mascota. Es importante, a su vez, que la decisión de incorporar un nuevo miembro sea consensuada y meditada por toda la familia, ya que, una vez tomada, tendremos un compañero fiel del que cuidar y que aportará alegría e innumerables cosas buenas al hogar. En este sentido, Kiwoko trabaja incansablemente desde hace más de 4 años para ayudar a que todos los animales que no lo han tenido fácil puedan tener una segunda oportunidad en la vida, gracias a la labor que lleva a cabo a través de las más de 300 protectoras locales con las que colabora. Además ha dado un paso más en su fomento de la adopción responsable, lanzando hace unos meses la plataforma Kiwokoadopta.org, que conecta a protectoras, asociaciones de animales y entidades colaboradoras con aquellas personas que quieren adoptar y se plantean compartir su vida con un compañero de cuatro patas. Gracias a este trabajo conjunto ya han logrado más de 13.000 adopciones y la donación de más de 100 toneladas de pienso al año.