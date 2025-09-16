Lolita Flores confiesa que está viviendo de alquiler: «Compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda»

Lolita Flores ha sido la última invitada del programa de Onda Cero 'Julia en la Onda'. La artista compartió una entretenida charla con Julia Otero donde mostró su opinión sobre varios temas de actualidad y reveló algunos detalles de su vida privada, como su situación actual respecto a su vivienda.

Durante la entrevista, Lolita confirmó que en estos momentos está viviendo en una vivienda de alquiler junto a su hijo y no en una casa en propiedad. Además, reveló una serie de problemas que tuvo hace unos años con Cristóbal Montoro cuando este era Ministro de Hacienda del Gobierno de España.

Lolita vive actualmente de alquiler

La cantante no tuvo problemas en revelar durante su entrevista que está viviendo de alquiler, una afirmación que sorprendió mucho a Julia Otero: «Yo vivo de alquiler. Me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda. Cuando estaba el señor Montoro, por cierto», explicó Lolita, que a raíz de su respuesta fue cuestionada posteriormente por sus problemas con Hacienda.

Lolita confirmó que en estos momentos no tiene ningún tipo de problema con la Agencia Tributaria y que se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales, sin embargo, sí afirmó que tuvo una serie de problemas cuando Cristóbal Montoro estaba al frente del Ministerio de Hacienda. Sobre todo, con las inspecciones.

Sus problemas con el exministro Montoro

«Me dan ganas de llamarle y que me devuelva los dos millones de euros que me quitó en ocho años. Sin tener nada. Pagaba por mis ingresos pero luego me hacían inspecciones. Y como a mí, a muchos artistas de este país», explica Lolita.

Sobre la imputación de Cristóbal Montoro en una presunta trama de corrupción, la cantante le restó importancia, pues sea cual sea el desenlace de esa situación, nadie le va a devolver el dinero que le quitaron, ni a ella ni a sus compañeros de profesión. Así lo explica la cantante, que ahora ha querido compartir su experiencia personal en la radio.