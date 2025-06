Una joven estuvo en Arcos de la Frontera y se quejó de esto: «Estoy enamorada del pueblo, pero...»

Arcos de la Frontera es uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Cádiz. Un municipio pintoresco que forma parte de la ruta de los Pueblos Blancos y que es famoso por su casco histórico de calles estrechas, sus casas encaladas y sus espectaculares miradores que ofrecen unas vistas únicas.

Un pueblo de gran belleza que cautiva a todas las personas que tienen la oportunidad de visitarlo, aunque también tiene un pequeño inconveniente, como ha afirmado una joven que ha estado en Arcos recientemente y se ha quejado, en tono irónico, de un aspecto que puede ser algo problemático.

Las cuestas de Arcos de la Frontera

Las personas que visitan Arcos pueden disfrutar de una experiencia única, pero también tienen que estar preparadas para enfrentarse a una peculiaridad que tiene este municipio y que puede suponer un problema: sus cuestas.

Al estar encima de una peña, la mayoría de las calles de la localidad tienen una gran pendiente, algo que no gustó demasiado a @milevamusic, una joven de San Fernando que publicó un vídeo en sus redes sociales donde se quejaba de las cuestas de Arcos.

La queja de esta joven que visitó Arcos

«A mí me encanta Arcos, yo estoy enamorada ya del pueblo, pero hijo, yo con las cuestas no me llevo bien. Yo me he criado en un sitio llano. En la Playa de Camposoto (San Fernando), estaba todo plano. Yo lo único que subía eran las dunas. Me voy a asfixiar», relata la joven.

Las numerosas cuestas que tiene Arcos de la Frontera pueden suponer un problema para las personas que se cansen con facilidad, como le ha ocurrido a esta chica isleña, pero la belleza del municipio y su gran encanto hacen que el esfuerzo merezca la pena.