Jennifer López y Marc Anthony coincidirán en Cádiz. Además, en la capital gaditana. Es muy probable que compartan espacio en el mismo tiempo. Casualidades de la vida. Ambas estrellas, que fueron pareja y tienen dos hijos en común (Emme y Max), actuarán en dos escenarios separados por menos de 4 kilómetros de distancia.

J. Lo tiene una cita el 10 de julio en el estadio Nuevo Mirandilla, el antiguo Carranza, dentro del ciclo Music Cádiz Stadium. La artista internacional es una de las más cotizadas del planeta y este lunes anunciaba su gira 'Jennifer Lopez: Up All Night Live in 2025'.

Por su parte, Marc Anthony actuará la noche después, el viernes 11 de julio, a partir de las 22.30 horas en el muelle Reina Victoria, dentro del festival Música del Mar.

Los dos artistas, estadounidenses y de origen puertorriqueño, formaron una de las parejas más reconocidas del mundo. Compartieron películas y por supuesto escenarios y estadios, hasta que en 2011 pusieron fin a su relación de manera amistosa. Siempre se han profesado admiración mutua y hay sintonía también por el amor a sus hijos mellizos.