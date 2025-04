Ya es oficial: Jennifer López actuará este verano en Cádiz

Jennifer López actuará este verano en Cádiz, en la capital gaditana. La artista estadounidense, de origen puertorriqueño, será la gran atracción de la temporada en la provincia gaditana pues son contadas las excepciones en las que la cantante visita España con su gira. Estrella internacional, su luz brillará en el estadio del Cádiz CF, el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), dentro del ciclo Cádiz Music Stadium que se estrena este nuevo curso.

Jennifer López, J Lo, es una de las artistas más cotizadas del planeta. Cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora y empresaria, suma ya más de tres décadas en la cima de la industria musical. Es una marca muy cotizada y no han sido fáciles las gestiones para traer a Cádiz a un astro de tal magnitud, una de las bombas del verano.

Su presencia es el éxito de una seria apuesta de 33 Producciones y Management S.L., que ha puesto sus tentáculos en Cádiz para muchos de sus espectáculos y en esta ocasión organizará el concierto de una artista de talla XXL internacional por el que pujaba también Sevilla en tierras andaluzas.

Como ya adelantó este medio, Jennifer López se dejará ver por Cádiz, donde desembarcará con un equipo artístico de un centenar de personas, en su nueva gira internacional. Será el 10 de julio. Compartirá cartel con otras estrellas como Antoñito Molina (28 de junio), Manuel Carrasco (19 de julio) y el grupo 'Il Divo' (20 de julio), además del festival con las mejores chirigotas y comparsas del Carnaval de Cádiz (5 de julio estarán Los calaítas junto a Yuyu, Selu, Martínez Ares, 'La tribu' y la comparsa de la cantera).

La gira de Jennifer López va con el nombre de Up All Night Live In 2025.

La cantante pasará por Pontevedra el 8 de julio en el Parque Tafisa, por Cádiz el 10 de julio en Estadio Nuevo Mirandilla, por Málaga el 11 de julio en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, por Barcelona el 15 de julio en el Sant Jordi Club y por Bilbao el 16 de julio en el BEC. Próximamente, información sobre la venta de entradas.

Hasta la fecha, ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15 mil millones de reproducciones y cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify solamente.