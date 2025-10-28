Una gaditana que vive en Alemania afirma que allí hace menos frío que en Cádiz y explica el motivo: «Aunque te arropes hasta la coronilla…»

Una joven gaditana afincada en Alemania ha sorprendido a sus seguidores al afirmar en un vídeo viral que, sorprendentemente, en su nuevo país de residencia hace menos frío que en su tierra natal, Cádiz, y se ha atrevido a dar una explicación al respecto: «aunque te arropes hasta la coronilla…».

En la grabación compartida en la plataforma TikTok, la gaditana -que reside en Alemania desde hace algún tiempo- comenta que, a pesar de la fama del clima riguroso en el país centroeuropeo, la sensación térmica allí le resulta más llevadera que en su ciudad de origen. Según su relato, la clave no está únicamente en la temperatura que marca el termómetro, sino en las condiciones ambientales y estructurales de los alojamientos: «Aquí las casas tienen buen aislamiento, los cristales son dobles, las puertas cierran bien y no entra aire por las rendijas. En Cádiz, aunque pongas la calefacción o te pongas mil capas, a veces el frío se cuela».

El frío, más que grados

La joven gaditana señala que, en España, «aunque aprietes con calefacción, y te pongas bufanda, gorro, guantes…», la sensación de frescor en el interior de casa puede persistir debido a factores como el tipo de construcción, el viento que entra por las ventanas o el contacto directo con muros fríos. En su caso, afirma que en Alemania ha logrado una «sensación de confort» mayor, gracias a un entorno que considera más preparado para afrontar el invierno.

Además, comenta que otro factor es el «aire limpio» y la humedad relativa más baja en ciertos días, lo que favorece que el cuerpo no perciba tanto el frío húmedo que muchas veces se experimenta en la costa gaditana. «Cuando estás en Cádiz, el viento del Atlántico y la humedad te calan hasta los huesos. Aquí, aunque la temperatura legal pueda ser más baja, no noto esa penetración del frío húmedo», explica en el vídeo.

Su testimonio se ha difundido rápidamente en redes sociales, provocando comentarios de todo tipo. Algunos usuarios gaditanos han coincidido con ella en que «los muros antiguos y las ventanas únicas dejan mucho que desear» cuando se trata de mantener el calor, mientras que otros señalan que «hace más ilusión estar en casa» que la temperatura en sí.

Con su explicación, esta gaditana en Alemania ha ofrecido una perspectiva inusual: que el frío no es solo cuestión de grados externos, sino de cómo se siente realmente tu entorno doméstico. Así, invita a reconsiderar la idea de «frío» y a prestar atención al confort del hogar más allá del termómetro.