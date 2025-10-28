El buffet de sushi más exclusivo llega a la provincia de Cádiz: puedes probar más de 200 platos por este precio

Jerez ya cuenta con un nuevo templo para los amantes del sushi y la comida japonesa. Se trata de Hikari Sushi Jerez, ubicado en la Avenida de Europa. Como expone el propio establecimiento, se propone un viaje gastronómico por Asia en un solo lugar ya que «combinamos tradición y modernidad en más de 200 platos preparados al momento, con ingredientes frescos y una presentación cuidada«.

Se trata además de un espacio moderno, amplio y luminoso que ya ha sorprendido a quienes han pasado a visitarlo y ofrece alternativas de celebraciones para familias y amigos. De hecho, Hikari Sushi Jerez ocupa una superficie de 1.600 metros cuadrados y cuenta con una zona infantil e incluso una zona VIP.

En cuanto a la carta la propuesta va desde sushi variado, plancha, wok, salteados, sopas... hasta platos calientes sin olvidar los postres. La tarifas dependen del día y el horario. El buffet cuesta 17,90 euros en días laborables al mediodía, mientras que por la noche, fines de semana y festivos el precio asciende a 23,90 euros y 25,90 euros. Los menús infantiles oscilan entre 11,90 y 13,90 euros.