De disfrutar en el Carnaval de Cádiz con 'Los calaíta' a vivir un infierno: la situación límite de Gerard Jofra, hijo de Eugenio

Gerad Jofra, hijo del humorista Eugenio, asegura que está en una situación vulnerable y que atraviesa serios problemas económicos.

Jofra, que en el pasado Carnaval de Cádiz vivió momentos bonitos dentro y fuera del Teatro Falla con la chirigota 'Los calaíta', llegando a subir a las tablas durante el pase de semifinales con la agrupación, que centraba el tipo en la figura de su padre, admite que no está pagando el alquiler desde hace 16 meses y que acumula una deuda de más de 19.200 euros.

«Mañana me iré y cobrarán cuando pueda pagar», aseguraba ayer el hijo de Eugenio al programa 'Y ahora Sonsoles', que contó con su intervención.

Un día antes había participado en el programa su casera. La mujer denunciaba públicamente que Gerard Jofra tan sólo le había pagado el primer mes de alquiler y que le debía eso: más de 19.200 euros correspondientes a 16 cuotas.

El hijo de Eugenio no negó lo que su casera denunciaba: «Pedí una vulnerabilidad porque me estaban embargando, pero me la denegaron. Hacienda y la Seguridad Social me han ido quitando todo lo que he ingresado. Lo poco que he ido teniendo ha sido para poder vivir«.

Apuntaba Gerard Jofra: «Desde que me quitaron lo del actor las cosas no me han acabado de arrancar. Me he puesto yo ahora en los escenarios, pero me encuentro ahora sin actuaciones. Estoy sin ingresos para poder hacer frente al pago. Le pude pagar unos meses hasta que me volvió a embargar Hacienda«.

Y añadía: «A partir de aquí me estoy encontrando en una situación muy lamentable, muy desagradable. Estoy en Servicios Sociales en un estado de vulnerabilidad. Hablamos de que, a veces, ni para comer tienes. Porque tienes gente cerca en un momento dado, pero es que no es agradable vivir estas situaciones«.

«Si la gente no sabe ni que me dedico al espectáculo, pues imagínate las situaciones con las que me encuentro», concluía con lamento.

El origen de su delicada situación

No le han ido bien las cosas a Gerard Jofra. Hace poco más de cinco años se divorció y la pandemia apagó los proyectos a los que estaba dando luz con ilusión. La muerte de su padre, además, no le dejó nada bueno en herencia.

Él mismo lo recuerda: «Hice un documental, firmé un programa en Movistar, pero con la pandemia a los artistas nos dejaron para el final. No he tenido actuaciones. Lo que gané se ha ido en adelantos, fianzas y deudas con Hacienda. La casa estaba hipotecada. Lo que dejó mi padre fueron problemas. Yo he vivido de homenajear su obra, viajando gratis para actuar por pasión. He presentado libros, pero con los libros no se gana dinero».

No encuentra la forma de levantar cabeza, y confiesa que no sabe bien qué hacer. «No tengo plan B, no sé a dónde voy a ir. Pero no me escondo y me voy con dignidad, no me escondo».

Su testimonio se ilustraba con el piso lleno de cajas, maletas y la cama de su mascota: «No sé dónde voy a ir, pero no la voy a dejar atrás. Mañana (por hoy) me marcho, pero no me voy huyendo. El piso lo he cuidado de la mejor manera»..