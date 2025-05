El Yuyu confirma su decisión respecto al COAC 2026: «De momento, a día de hoy...»

La vuelta del Yuyu fue uno de los hechos más destacados del pasado COAC 2025. El autor gaditano se volvió a subir 15 años después a las tablas del Falla con 'Los James Bond que da gloria verlos', la chirigota con la que consiguió el tercer premio en la modalidad tras un reñido concurso que terminó coronando a 'Los Calaíta'.

Ahora, varios meses después del COAC, José Guerrero Roldán ha concedido una entrevista en la que ha repasado cómo vivió el concurso de este año y por qué decidió volver. El autor, además, ha respondido a la gran pregunta que se plantean todos los aficionados sobre su presencia o no en el COAC del próximo año.

El motivo de su vuelta

En la entrevista, llevada a cabo por 'La hora del Brindis', el Yuyu afirma que el motivo principal por el que decidió volver ha sido su familia. «Este año he vuelto porque bueno, yo conocí a mi mujer en el 2012, que ya hacía dos años después de haberme retirado, entonces mi mujer no había vivido nunca conmigo un carnaval, ni los niños, entonces me apetecía que vivieran eso», explica.

¿Volverá al concurso en 2026?

Justo después de justificar su vuelta al concurso, el Yuyu resolvió una de las grandes dudas que existen sobre su chirigota y su presencia en el concurso del próximo año: «No creo que sigamos. Es mucha paliza. De momento, a día de hoy, no hay idea de salir», afirma en la entrevista.

El autor dejó claro que la intención del grupo, de momento, es la de no participar en el COAC 2026, aunque dejó la puerta abierta a una posible vuelta en un futuro: «Nunca se sabe. A lo mejor dentro de tres años te apetece otra vez, o a lo mejor el año que viene».

En caso de confirmarse la noticia, el concurso volvería a perder a uno de sus autores más reconocidos para la próxima edición, aunque sólo el tiempo determinará cuál es la decisión final que toman el Yuyu y su grupo.