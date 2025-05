¿Ganará algún año una chirigota de Sevilla en el Teatro Falla de Cádiz? El 'Yuyu' lo tiene claro...

¿Ganará algún día una chirigota de Sevilla en el Teatro Falla? Hay quien defiende que no, hay quien apuesta que sí. Y hay voces que de un tiempo a esta parte se vienen pronunciando al respecto.

Es el caso de José Guerrero Roldán, 'Yuyu', que en este pasado COAC 2025 regresó a los escenarios con su chirigota 'Los James Bond que da gloria verlos' tras 14 años de ausencia. Y el autor lo tiene claro.

El 'Yuyu', que vive en tierras sevillanas, ha sido el tercer invitado del programa de entrevistas 'La Hora del Brindis', «el programa donde los famosos del momento, desde influencers hasta futbolistas y más, se sueltan, se divierten y responden a todo, sin filtros».

El autor de chirigotas, mucho más que un autor de chirigotas, vinculado profesionalmente desde hace años a la comunicación, ha hablado de todo un poco. También de las chirigotas de Sevilla...

«Yo no creo que en las conspiraciones. Yo no creo por ejemplo que yo no haya ganado porque haya gente que diga ¡Yo no quiero que gane el 'Yuyu', le tengo manía..., no, yo no creo en las conspiraciones«, adelantaba.

Y añadía: «Pero yo siempre digo lo mismo a la gente. ¿Cuántos años llevan saliendo las chirigotas de Sevilla, como grupo? Ahora que está de moda... ¿Cuánto tiempo lleva saliendo, por ejemplo, la chirigota de mi amigo 'El Bizcocho'? ¿Ocho? ¿Diez años? Yo llevo 23 y he ganado dos veces. Selu lleva treinta y pico y ha ganado cinco. El Sheriff lleva lo mismo, treinta y pico, y ha ganado dos...«.

«Ganar es muy difícil. Para los de Sevilla y para los de Cádiz. Yo no creo que la gente de Sevilla no gane porque sea de Sevilla. Es que ganar en el Falla es muy difícil. Si nos cuesta a nosotros los de Cádiz, a los que vienen de fuera les puede costar un poco más. Yo no creo que no ganen porque sean de Sevilla. Si alguien tiene las pruebas que me lo diga, porque yo no me lo creo. Yo creo que acabará ganando una chirigota de Sevilla, claro que acabará ganando. No sé cuándo, pero acabará ganando. El día que una chirigota de Sevilla esté mejor que todas las demás«, concluía el 'Yuyu'.

Y puntualizaba: «Pero que esté mejor que todas las demás para el jurado... Una cosa es lo que pensemos nosotros y otra lo que piense el jurado. Es muy complicado«.

'La Hora del Brindis'

