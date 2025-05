El chef José Andrés visita este mítico bar de Cádiz en su serie de Netflix: el mejor sitio para comer tortillas de camarones

El chef José Andrés es un enamorado confeso de Cádiz, una tierra por la que siente un profundo cariño y que no duda en visitar cada vez que tiene ocasión. Sobre todo, para disfrutar de su extraordinaria gastronomía, que ha sido elogiada por el propio chef innumerables veces. La última ocasión ha sido en la serie 'Chef's Table: La flor y nata'.

Se trata de una producción de Netflix en la que se muestra cómo es la vida y la historia personal de cuatro cocineros de prestigio. Uno de ellos es José Andrés, que estuvo visitando Sanlúcar de Barrameda durante su episodio y fue a uno de los bares más conocidos de la localidad para mostrar los encantos de la gastronomía gaditana.

El bar al que fue José Andrés

El bar que estuvo visitando José Andrés durante la serie fue Casa Balbino, uno de los bares más populares e icónicos de la provincia de Cádiz situado en la Plaza del Cabildo de Sanlúcar. Este local es conocido por su comida tradicional, su pescado frito y, sobre todo, por uno de sus platos estrella: la tortilla de camarones.

Esta elaboración típica de Cádiz se ha convertido en la principal seña de identidad de este negocio que abrió sus puertas a principios del siglo XX. Desde entonces, Casa Balbino se ha consolidado como uno de los bares más destacados de Sanlúcar. Un lugar único para disfrutar de unas tortillas de camarones o de un buen plato de langostinos.

La mejor ciudad del mundo para comer

Otra de las grandes demostraciones de amor del chef José Andrés por Cádiz tuvo lugar el pasado mes de julio de 2024, cuando fue nombrado 'Gaditano de Adopción' en un acto organizado por LA VOZ. Tras recibir la distinción, el cocinero afirmó cuál era la mejor ciudad del mundo para comer.

«Como en Cádiz no se come en ningún lado. No se come en ningún lugar mejor, y no sólo por el producto, sino por las historias que hay detrás», afirmó un José Andrés que no para de declarar su amor por Cádiz cada vez que tiene ocasión.