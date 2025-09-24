El chef José Andrés se enamora de la tortilla de patatas de esta taberna: «¡Marisol, la chef, está muy orgullosa de ella!»

El chef José Andrés se enamora de la tortilla de patatas de esta taberna

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española. Se trata de una elaboración conocida en todo el mundo cuyo irresistible sabor es único. En España, además, hay una infinidad de lugares que se han vuelto famosos por su forma de elaborar este plato tan popular. Es el caso de una taberna que ha sido destacada recientemente por el chef José Andrés.

El afamado cocinero se encuentra en España realizando el Camino de Santiago y ha compartido un post en su Instagram de uno de los lugares donde ha realizado una parada para comer. Se trata de una taberna gallega que, entre otras cosas, es conocida por su famosa tortilla de patatas.

La taberna que enamoró a José Andrés

El lugar que el chef José Andrés ha querido recomendar en sus redes sociales es la Taberna da Modia. Se trata de un establecimiento situado en O Campo da Vila, una localidad de la provincia de Lugo que es muy frecuentada por los peregrinos que realizan el Camino de Santiago del norte.

Uno de sus platos estrella es la tortilla de patatas, que, como se puede apreciar en el post compartido por José Andrés, presenta un aspecto extraordinario y muy apetecible. Tal es la fama y el increíble sabor de este plato que la taberna se ha convertido en una parada obligatoria para las personas que están realizando el camino y necesitan reponer fuerzas.

La recomendación del chef

«Nada es más icónico cuando haces el Camino de Santiago que la tortilla española… Especialmente en Galicia… ¡En muchos lugares, incluso, las más sencillas las hacen excelentes! Aquí en Taberna da Modia, preparan una que es buena en su sencillez… ¡Marisol, la chef, está muy orgullosa de ella!», afirma el cocinero en su post.

José Andrés es un enamorado confeso de la gastronomía española y presume orgulloso de ella cada vez que tiene ocasión, como ha hecho recientemente a través de este post en el que ensalza uno de los platos más populares de nuestro país.