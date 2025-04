Un argentino alucina con este detalle que tienen los semáforos de Jerez: «Nunca lo había visto»

Román Socias es un creador de contenido argentino que se encuentra recorriendo las 52 provincias españolas. En sus redes sociales publica las cosas que más le han gustado o llamado la atención de cada uno de los lugares que visita.

En esta ocasión, un semáforo de Jerez de la Frontera ha sido la razón de su sorpresa. «Me he encontrado una cosa muy muy curiosa en Jerez que es un botón», comienza el vídeo. Con esto se refiere al botón que está presente en algunos semáforos y que los peatones deben pulsar para poder cruzar.

Pero continúa asegurando que «lo curioso no es el botón como tal, porque eso lo he visto en muchas ciudades, pero acá hay algo que no había visto antes». La sorpresa viene cuando enfoca una parte del semáforo que indica, precisamente, que hay que pulsar para poder cruzar. «Me viene muy bien porque yo soy de los que se queda esperando que el semáforo se ponga en verde durante una hora y nunca se pone en verde porque hay que apretar un botón y yo no me entero», cuenta Román.

De cara a los posibles comentarios, relata que se crió en un pueblo «que tenía dos semáforos. Y obviamente sin botón». Y continúa contando que el mecanismo del botón lo ha visto en otras ciudades de España pero que nunca había visto que pusieran en el semáforo esa parte que te avisa que tienes que tocar el botón.

«Posiblemente esté en muchas ciudades y yo esté alucinando con algo muy normal, pero esta es mi cualidad, a mí todo me sorprende», afirma. Y concluye con un agradecimiento a Jerez «por hacerle saber a la gente como yo que hay que apretar el botón».