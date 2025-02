El actor Martiño Rivas busca novia en este pueblo de Cádiz y pone condiciones: «Tengo hasta el 14 de marzo»

La provincia de Cádiz está siendo el escenario del rodaje de 'Ella, maldita alma', la nueva serie producida por Telecinco que estará protagonizada por Maxi Iglesias, Karina Kolokolchykova y Martiño Rivas. Este último, de hecho, se encuentra actualmente en Conil de la Frontera, lugar en el que se están realizando grabaciones de la serie.

Durante su estancia en este municipio gaditano, el actor gallego ha tenido tiempo de atender a los medios para hablar sobre esta nueva producción y también sobre algunos aspectos de su vida íntima y personal, sobre todo, relacionados con su actual estado sentimental.

Martiño ha confirmado que actualmente se encuentra soltero y que en estos momentos está abierto a encontrar el amor. El actor, además, ha dado detalles de cómo le gustaría que fuera su nueva pareja e incluso ha deslizado que no le importaría que fuera de Conil.

¿Una novia en Conil?

Durante la entrevista, un periodista le preguntó a Mariño Rivas sobre si le gustaría vivir en Conil: «Ya que te has metido en el gimnasio y la peque (su hija) te ha dicho de vivir aquí, ¿Te gustaría?». El actor dijo que sí y que sólo le faltaba una novia de Conil para dar tomar la decisión.

«Sí, sólo tengo que encontrar a la chica aquí en Conil. Hay chicas muy guapas, pero todavía no ha aparecido. Tengo hasta el 14 de marzo», respondió el actor entre risas, haciendo referencia a la fecha en la que concluye el rodaje en Conil.

Las exigencias de Martiño Rivas

Martiño Rivas también explicó cómo le gustaría que fuera la chica que está buscando, explicando que una de las virtudes que debe tener la mujer en cuestión es la estabilidad: «A una mujer le pido estabilidad, calma y paz, alguien que me haga de contrapunto. A mí la estabilidad me parece lo más atractivo del mundo. Quiero rutina, alguien que no tenga pufos con Hacienda, que pague todos sus impuestos al día… que lo tenga todo organizado (entre risas)».

Completamente adaptado a Conil

La presencia del actor en Conil se está haciendo notar. Se ha apuntado a un gimnasio de la localidad gaditana e incluso ha visitado una conocida clínica dental que ha compartido una foto del gallego en sus redes sociales.

Conil es uno de los lugares más conocidos de la provincia y sus numerosos encantos cautivan a todas las personas que tienen la oportunidad de visitarlo, como es el caso del actor Martiño Rivas, al que no le importaría vivir en este municipio si se enamorase de una conileña.