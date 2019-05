El tobogán más grande de España deja varios heridos

38 metros de longitud y una pendiente de unos 33 grados, esas son las medidas del tobogán urbano más grande de nuestro país que se ha estrenado esta semana en Estepona (Málaga). El Ayuntamiento de la ciudad inauguró el jueves la estructura semicircular en el contexto de las obras de ampliación del parque de Los Niños como una forma original de conectar las calles Sofía y Eslovaquia.

Lejos de ser un día tranquilo, la tarde del jueves casi terminó en desgracia. Todos los vecinos se agolpaban para probar el nuevo camino cuando empezaron a ver lo que ocurría con aquellos que ya se habían lanzado. Algunos, bolso y bolsa de la compra en mano, cogían más velocidad de la esperada y salían disparados lejos.

Algunos curiosos que hasta allí se acercaron a probar el tobogán han denunciado en redes sociales que, lejos de ser una vía útil para la movilidad urbana, es un elemento de inseguridad para los ciudadanos. «Me he tirado y me hice daño por todos lados. Volé dos metros y los policías se empezaron a reír», relataba una de las vecinas que se atrevió a lanzarse y que adjuntaba fotografías de sus heridas.

El tobogán de Estepona es una mierda, visto y comprobado. Me he tirado y me hice daño por todos lados, volé 2 metros y los policías se empezaron a reír