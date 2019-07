Un tiburón blanco «roba» la presa a un niño que estaba pescando

La bahía de Cape Cod, frente a la costa de Massachusetts, es un buen sitio para pescar. Varias familias decidieron ir con sus hijos de excursión el pasado sábado por la mañana, lo que no sabían es que volverían a casa con una gran historia que contar.

Uno de los niños a bordo estaba pescando un «pez de buen tamaño», según cuenta Doug Nelson uno de los presentes que decidió capturar el momento con su teléfono móvil. Un gran tiburón blanco apareció detrás del pez que el niño atrapó. El «depredador del oceáno» saltó en el aire y atrapó al pez.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharkspic.twitter.com/rK3yk5j6SG