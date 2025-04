El teletrabajo «acaba» con las fotos formales en LinkedIn

La duplicidad entre animal y hombre en «El lobo estepario» de Herman Hesse tiene una versión digital y posmoderna en las redes sociales, y una mujer desconocida de Carolina del Norte ha iniciado una pequeña revuelta contra ello. El «yo» de carne y hueso tiene una versión embellecida, filtrada, muchas veces ñoña, y siempre hambrienta de aceptación de los otros en la pantalla. Cada vez más es una doble vida peligrosa. El documental «El dilema social», una de las sensaciones de esta temporada en Netflix, explica, entre otros efectos nocivos de las redes sociales, cómo se han disparado los problemas mentales y suicidios entre menores, adictos a su perfil digital y vulnerables a cómo los perciben en un mundo virtual donde todo parece maravilloso.

Apariencia en redes sociales

En el mundo profesional, esa construcción de un «yo» ideal en redes sociales, adecuado a las convenciones, ha sentido un zarpazo desde un hogar de una familia corriente de la América profunda. Lauren Griffiths, madre de tres hijos y consultora de recursos humanos en una compañía tecnológica, lo ha hecho con un gesto simple: cambiar su foto de perfil para salvar la distancia entre ella misma y su representación en el mundo digital.

Hace poco, se detuvo a mirar la foto en su cuenta de LinkedIn, la principal red social de profesionales. «La mujer que me miraba de vuelta tenía el pelo recién teñido y cortado, una americana planchada y un asomo de sonrisa que enseñaba la suficiente cantidad de dientes para mostrar que es seria pero que también puede ser entretenida si es necesario», explicó en un mensaje en el propio LinkedIn. Fue una foto para la que invirtió horas, posando y eligiendo, junto a su marido, la mejor instantánea. Ahora se daba cuenta de que no era ella. En especial, en medio de la pandemia y del confinamiento laboral que ha provocado. Aunque en EE.UU. hay muchos estados que han recuperado cierta normalidad, sectores enteros se han despedido del trabajo en persona. Muchas compañías han decidido no renovar los alquileres de sus oficinas.

«El mundo remoto de hoy ha difuminado la frontera entre mi yo profesional y mi yo personal, así que he decidido representar eso en mi foto», aseguró. En la imagen aparece con el pelo todavía sin secar, sin maquillaje, con una sudadera de andar por casa. Pero con una sonrisa de verdad, no impostada. Es la instantánea de quien tiene que hacer malabarismos entre preparar a los niños para el colegio, conectarse a una videoconferencia y sortear el Covid-19.

El mensaje había cosechado ayer casi 750.000 «me gusta» y había encendido un debate -más de 25.000 personas comentaron sobre su foto- sobre qué significa ser profesional y sobre las presiones para modificar nuestra apariencia en redes sociales.

La popularidad de su mensaje le llevó a aparecer esta semana en «Good Morning America», uno de los programas líder de la televisión estadounidense. «No es que ahora me importe menos mi imagen profesional», explicó, «sino que me importa más representar a quien soy en realidad».