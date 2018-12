El PP quiere que su Ley de Familia penalice el «mobbing maternal» ABC accede al borrador del Proyecto de Ley que llegará al Congreso en enero

Paloma Cervilla

La última Estadística del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, defunciones y matrimonios), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al primer semestre de este año, arroja datos alarmantes. Entre los meses de enero a junio, en España solo han nacido 179.794 bebés, la cifra más baja de toda la serie histórica que comenzó a elaborarse en 1941, y un 5,8% menos que los alumbramientos registrados un año antes.

Por el contrario, en el mismo periodo fallecieron 226.384 personas, un 2,1% más que en el primer semestre de 2017, con lo que el crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) presentó un saldo negativo de 46.590 personas.

Estos datos ponen de manifiesto que España tiene un grave problema demográfico. Los españoles tienen menos hijos, no porque no lo deseen, sino porque las condiciones económicas, sociales y laborales no favorecen la maternidad. De hecho, un 83% de los jóvenes entre 20 y 29 años manifiesta su deseo de tener hijos, pero afirman que no siempre disponen de las condiciones necesarias para tenerlos.

En el caso de las mujeres que tienen hijos, en muchos casos se les penaliza laboralmente. Los datos demuestran que la brecha salarial se amplia cuando, además del género, se tienen en cuenta otras variables de carácter familiar, como la maternidad.

Ley pionera

Para afrontar esta situación, el Partido Popular está elaborando una Ley de protección de la maternidad, la infancia y la familia, pionera en España. Un documento que está previsto presentar después de la Convención Nacional, que se celebrará del 18 al 20 de enero. El texto llegará al Congreso para su debate y el objetivo es dialogar con otras fuerzas políticas para alcanzar el máximo consenso en torno a la protección de la familia como uno de los pilares fundamentales de la sociedad.

Una de las medidas del documento en el que está trabajando el PP, al que ha tenido acceso ABC, es «el reconocimiento legislativo a la figura del mobbing maternal». Actualmente, según aseguran fuentes populares, el «mobbing es una conducta tipificada en nuestro país y reconocida como un hecho ilícito. Puede tener un agravante porque el mobbing laboral está tipificado como una conducta contra los trabajadores, pero ahí se introduciría también contra la igualdad, una discriminación por razón de sexo y podríamos ir a un tipo agravado. Sería dentro del mobbing laboral, tener en cuenta que existe este bien jurídico a proteger. Darle una mayor protección con un tipo agravado».

Los populares también están trabajando en un paquete de medidas relacionadas con la protección económica a las mujeres madres y a las familias. Ello se llevaría a cabo a través del Sistema de Seguridad Social (prestación por hijo a cargo, la fiscalidad o la reducción de gastos mediante prestaciones de servicios o reducciones del coste de ciertos servicios. Así, las fuentes consultadas desvelan que se está estudiando la posibilidad de aumentar la deducción fiscal por los gastos de escuela infantil y guardería, que ahora está en mil euros, como así lo aprobó para el ejercicio fiscal de 2017 el anterior Gobierno del PP. «Queremos buscar la progresión de esta medida como una línea de trabajo o las posibilidades de desgravaciones en las labores de familia, al contratar a una persona para ayudar a sus miembros», señalan en el PP.

Alternativa al aborto

Otras de las cuestiones que está previsto incluir en la ley es el apoyo, vía subvenciones, a las entidades sociales que ofrezcan alternativas reales al aborto para mujeres con problemas derivados de su embarazo. «Debemos apoyar el trabajo de las organizaciones que apoyan la maternidad y eso tiene que ir vinculado, posteriormente, a convocatorias, por ejemplo, de subvenciones, que permitan apoyar económicamente a ese tejido asociativo», aseguran los populares.

Además, el PP trabaja en una modificación de la ley de familias numerosas y en una Proposición de Ley para protejer las familias monoparentales.