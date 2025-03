El Papa, dispuesto a hacer «todo para parar la guerra», prepara un encuentro con el Patriarca de Moscú

El Papa Francisco regresa a Roma «muy contento» del viaje de algo más de 36 horas a la isla de Malta , «aunque ha sido demasiado breve», ha lamentado durante un encuentro de 20 minutos con periodistas a bordo del avión papal.

Francisco confirma que estudia la posibilidad de viajar a Kiev. Con lenguaje pontificio ha aclarado que «no hay un no preventivo a la propuesta, pero no sé si se hará, ni si es conveniente, si se podrá hacer o si debo hacerla ». «Estoy dispuesto a hacer todo lo que se pueda hacer», ha subrayado.

Sí que confirma los planes para encontrarse con el líder de la Iglesia ortodoxa rusa y una de las personas más escuchadas por Vladimir Putin, el patriarca Kirill de Moscú . «Desde hace tiempo se piensa un encuentro con él. Estamos trabajando, se estudia una posible reunión en Oriente Medio », ha asegurado.

No ha hablado con Putin

El obispo de Roma asegura que no ha mantenido conversaciones con Vladimir Putin desde que comenzó la invasión e interrogado sobre qué le diría asegura que «lo que digo a las autoridades en privado es lo mismo que digo en público, no tengo un doble discurso ».

Según Francisco la diplomacia de la Santa Sede «está haciendo de todo» para detener el conflicto en Ucrania. « Estamos al límite , no se puede dar a conocer todo lo que hacen en la Secretaría de Estado por prudencia y reserva», revela.

«Todos somos culpables»

Respecto a la inversión en armas, ha recordado que este gasto responde a un planteamiento de guerra, no a un planteamiento de paz. «Invertir para comprar armas, no es invertir en la paz». También lamenta que se haya olvidado «la oleada de trabajo por la paz después de Hiroshima y Nagasaki, con la buena voluntad de no desarrollar nuevas armas».

Evocando los aniversarios del Desembarco de Normandía, el Papa ha recordado que «nadie habló en los homenajes de los 30.000 soldados jóvenes que murieron en esas playas. ¿Pero es que no importan los jóvenes? Me da que pensar y me hace sufrir. Sufro por lo que está pasando este domingo. No aprendemos. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Todos somos culpables ».

El corresponsal de RNE, Jordi Barciá, le ha hablado del rastro de ejecuciones sumarias en las calles de Bucha , al paso del ejército ruso. «No lo sabía, gracias por habérmelo dicho. La guerra es una crueldad, es algo inhumano».

El pontífice ha confiado que una de sus fuentes para seguir la guerra es la vaticanista argentina Elisabetta Piqué, enviada especial de La Nación de Buenos Aires a Ucrania. «Hablo con ella cada dos o tres días y me dice cómo van las cosas», ha explicado.

«Por eso querría daros las condolencias por los periodistas fallecidos en esta guerra, sean del bando que sean, porque hacéis un servicio para el bien común y han caído trabajando por el bien común. Han sido valientes y rezo por ellos para que el Señor les premie por su trabajo», ha asegurado.

La rodilla de Francisco

Una de las protagonistas del viaje a Malta ha sido la salud del Papa, especialmente la dolorosa gonalgia (cuando el cartílago de la rodilla se deteriora con el uso y la edad) en la rodilla derecha que le impide pasar demasiado tiempo de pie, subir escaleras o caminar trayectos largos. Este domingo, durante la misa, ha debido transcurrir parte del rito sentado.

«Mi salud es un poco caprichosa», ha justificado quitándole importancia. A ver si me recupero de este problema de rodilla. A mi edad no se sabe cómo termina este partido», ha bromeado. «Pero estoy muy contento del viaje», ha insistido.

El momento que más le ha impresionado ha sido el encuentro con refugiados de este domingo por la tarde. «Allí he escuchado cosas terribles, el sufrimiento para llegar, los campos de concentración en la costa líbica… Es criminal cuando les mandan de regreso a Libia», ha lamentado. «Pido a Europa que, igual que está abriendo las puertas a quienes llaman de Ucrania, que la abra a quienes llegan del Mediterráneo», ha sugerido.

