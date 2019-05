No, la comida no se debe descongelar a temperatura ambiente La experta en seguridad alimentaria Gemma del Caño advierte sobre cuáles son las formas idóneas

Probablemente, al descongelar alimentos, más de una vez los habrás dejado en la encimera para que se descongelen a temperatura ambiente. Sin embargo, esta práctica tan habitual en los hogares puede esconder unos peligros que desconocías. Así lo ha afirmado la experta en seguridad alimentaria Gemma del Caño a través de su cuenta de Twitter.

«No se descongela a temperatura ambiente. La mejor opción es el microondas. Parad cada poco para ir cambiando de posición de dentro a fuera y que no se cueza. Si no os gusta, vale con agua fría, sin sacar del envase y sin agua estancada. Pero se gasta mucho agua innecesariamente!», escribe la experta. Por supuesto, esta afirmación ha contado con decenas de respuestas de personas que no conocían los daños que puede esconder esta práctica.

La mejor opción, explica Del Caño, es descongelar los alimentos con previsión, como la noche anterior, y guardarlos en el frigorífico. Si no se dispone del tiempo suficiente el microondas es buen método para lograrlo, aunque controlando los tiempos y que el alimento en cuestión se descongele a partes iguales. Otra alternativa, aunque poco sostenible, es descongelarlo con agua.