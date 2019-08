La NASA investiga el primer crimen perpetrado en el espacio La astronauta Anne McClain accedió a la cuenta de su pareja. Ella lo admite, pero niega haber actuado mal

ABC Actualizado: 24/08/2019 21:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El crimen no descansa ni en el espacio. El primer presunto delito prepetrado desde la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) está siendo investigado por la NASA, según informes estadounidenses recogidos por The New York Times.

La denuncia ha sido interpuesta por la expareja de la astronautaAnne McClain, quien durante su estancia en la ISS accedió a la cuenta bancaria de la que fuera su esposa, Summer Worden, a pesar de que ambas estaban oficialmente separadas. Worden ha presentado la queja ante la Comisión Federal de Comercio y el asunto está siendo investigado.

La propia McClain ha admitido que sí accedió a la cuenta bancaria de Worden desde la ISS, pero asegura que lo hizo simplemente para asegurarse de que las cuentas familiares estaban en orden y de que había suficiente dinero para mantener a la hija de Worden, que ambas estaban criando juntas. «La astronauta niega enérgicamente que haya hecho algo indebido», explicó su abogado, Rusty Hardin, y agregó que McClain estaba «cooperando totalmente».

Antes de ingresar en la NASA como astronauta en la promoción de 2013, McClain se graduó en la prestigiosa academia militar de West Point y posee más de 800 horas de combate sobre Irak como piloto del ejército estadounidense. Además, su nombre es uno de los que suena entre las posibles candidatas para volver a la Luna y convertirse en la primera mujer que pise nuestro satélite.