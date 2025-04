Mayor Oreja: «La guerra de Ucrania nos ha enseñado que Europa camina hacia la nada»

El promotor de Neos , Jaime Mayor Oreja ha condenado este sábado en Bruselas que « la guerra de Ucrania nos ha enseñado que Europa camina hacia la nada, huyendo de la verdad como de la peste , desde la obsesión enfermiza de reinventar la naturaleza humana». Para añadir que «hemos estado más en el género, en el transgénero, en el transhumanismo, es decir, en la mentira y nos hemos olvidado de la verdad».

El ex ministro del Interior español, ha realizado estas declaraciones en el marco de la convención One of Us que ha reunido a un centenar de movimientos y activistas provida y en la que ha presentado « una alternativa cultural para el futuro de Europa fiel a sus fundamentos cristianos «.

En su contra de la de actual apuesta de la Unión Europea, para Mayor Oreja, la verdad se debe fundamentar en una « necesaria cultura de defensa de nuestra civilización , de la seguridad energética para nuestra independencia y, sobre todo, de la dimensión moral y religiosa de Europa, de nuestra civilización».

En ese sentido, propone una «rectificación, una regeneración de la Unión» y no formar parte del «silencio cómplice ante el proceso cultural que lleva a cabo una moda dominante». «Tenemos que ser capaces de presentar una alternativa cultural , global, asentada en la defensa de la vida, capaz de liberar la inteligencia de los europeos de una moda dominante , como nos recuerda Rémi Brague, como lo hicimos hace siglos frente a a la esclavitud», ha especificado el promotor de Neos.

« No estamos para ganar elecciones, ni para alcanzar el poder, sino para defender unos fundamento s . No estamos en la recolección sino en la siembra», ha explicado con respecto al movimiento que implica Neos . De igual forma, ha emplazado a «organizar un foro con el objetivo de de avanzar en la naturaleza y el desarrollo de esta alternativa cultural».

«Europa necesita nuestra existencia, nuestra presencia, nuestra perseverancia, nuestro coraje y capacidad de sufrimiento por y para defender la verdad. Nuestra convicción en los fundamentos cristianos de nuestra civilización en un momento crítico, decisivo y crucial », ha finalizado.

«Una batalla que no se puede perder»

Momentos antes, en declaraciones a los periodistas ha valorado el posible cambio de doctrina del Tribunal Supremo estadounidense, a partir del informe que se ha filtrado esta semana, como «una confirmación de que no está muerto el debate sobre la vida ».

«La cultura de la vida es una batalla que no se va a perder, porque el aborto hoy es la esclavitud del siglo XXI. De la misma manera que la esclavitud fue un lastre que al final se venció, el aborto se vencerá », ha añadido.

Mayor Oreja ha criticado también la pretensión de Emmanuel Macron de convertir el aborto en un derecho fundamental a nivel europeo. « La intención es perversa », ha explicado, « en el fondo, lo que pretende es decir que hoy Europa ha dejado de ser cristiana» . Y ha recordado al presidente de la República Española, Manuel Azaña «que en el año 1931, en el debate constitucional afirmó que España ha dejado de ser católica. Fue un fracaso».

Así la idea de Macron de equiparar el aborto «a un derecho identitario europeo» es para Mayor Oreja «un suicidio, una gran mentira y por eso lo que habrá que hacer es poner todos los instrumentos posibles para evitar que sea una realidad» . « Nosotros, desde luego, vamos a dar la mayor batalla cultural posible para recordar que es la mejor manera de dividir Europa , cuando, lo que necesita es una reconciliación de valores», ha concluido.

El próximo miércoles 11 de mayo Neos se presenta en Pamplona en un acto al que se sumará Paco Vázquez junto a sus impulsores, Jaime Mayor Oreja y María San Gil . Mas adelante, el 2 de junio, se presentará en Salamanca y el 16, en Logroño.