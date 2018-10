Las inundaciones en Mallorca, en directo

Actualizar

10.41El desbordamiento del torrente de Ses Planes, en el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar, se produjo porque a última hora de la tarde la intensidad de las lluvias caídas en la zona en pocos minutos fue elevadísima. El hecho de que el torrente atraviese el pueblo derivó en una tragedia cuando el agua se desbordó de su cauce, informa Josep Maria Aguiló.

10.36El número de desaparecidos por las intensas lluvias y el desbordamiento anoche de un torrente en la localidad mallorquina de Sant Llorenç y el Levante de la isla se eleva ya a nueve, ha confirmado a Efe la Guardia Civil, que ha desplegado más de cien agentes en la zona.

⚠️ATENCIÓ carreteres que continuen tallades a la zona de Llevant de Mallorca. Molta precaució i evitau tant com sigui possible circular per la zona.

Consultau l'estat de la xarxa viària a les 9.30h del matí al fil➡️