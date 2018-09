El hilo viral de Twitter que narra el trato vejatorio a una víctima de agresión sexual que decide denunciar Una serie mensajes de la cuentan «_iflow» de la red de microblogs han removido las fauces de internet. En ellos cuenta la horrible experiencia de una persona cercana cuando es atendida sanitarios tras poner la denuncia

En los últimos años, se ha despertado un movimiento de denuncia en el colectivo español que anima a los mujeres que han sido víctimas de una violación a denunciar. Sin embargo, dichas víctimas a menudo tienen que esquivar escollos durante el largo camino por obtener justicia. Un proceso que a veces se convierte en un martirio cuando autoridades e instituciones son quienes lo ponen más difícil, como es el caso que narra este hilo que se ha hecho viral en Twitter.

El usuario que cuenta esta historia no lo hace en primera persona, narra el tormento de una alguien cercano tras sufrir una agresión sexual en una fiesta. Acto seguido, acudió a un hospital a denunciar y a pedir asistencia sanitaria. A los pocos días, fue citada en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva porque el violador no usó preservativo. Fue en ese momento cuando comenzó el segundo capítulo de su tortura.

Al parecer, la misma doctora en la consulta comenzó por cuestionar si estaba segura de que fuera una violación y no el desenlace de una noche de fiesta empañada por el alcohol: «Por no hablar de como le puede afectar a nivel psicológico que la cuestionen desde una unidad de prevención sexual, no un abogado ni un juez no, sino quien se supone que vela por su salud e integridad».

Al suceder en una fiesta la dra, que únicamente tenía que darle la medicación preventiva, le ha preguntado varias veces si quizás iba muy borracha y ha malinterpretado lo que pasó o le dió a pensar que quería sexo con él. Pese a tener parte del hospital postagresión y denuncia. — _iflow (@_iflow) 25 de septiembre de 2018

Por otra parte, la médico le instó a localizar a su agresor para que se realizase las pruebas de ETS y así descartar enfermedades para no tener que darle tanta medicación. En cuanto al análisis de drogas e hospital le notificó que tardarían dos meses en elaborarlo.

Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy la chica a la que violaste el viernes sin condón, ¿te importaría hacerme un favorcillo de nada y venir a hacerte unas pruebas para que la Dra. pueda darme menos medicación? Y si después te entregas y confiesas ya sería la leche ¡gracias de antemano! — _iflow (@_iflow) 25 de septiembre de 2018

La angustia de esta víctima se traslada posteriormente a la comisaría de policía, donde el twittero «_iflow» pasa a contar la falta de sensibilidad por parte de las autoridades.

La polícia, por cierto, le hizo explicar lo sucedido en una mesa rodeada de otros denunciantes. Y, mientras ella lloraba sin parar, el polícia de al lado le iba preguntando al que la atendía cosas acerca del WORD y la tipografía en los informes. Con mucha sensibilidad todo vaya. — _iflow (@_iflow) 25 de septiembre de 2018

Eso sí, he de decir que, una vez superada la prueba, cuando ellos YA SE CREYERON que la habían violado, se activaron y volcaron llamando a todos los posibles testigos, prestándole toda su atención y diciéndole que van a hacer todo lo posible para encerrarlo. — _iflow (@_iflow) 25 de septiembre de 2018

Por último, me gustaría denunciar que ni en el Hospital, ni en la polícia ni en la Unidad de Salud Sexual, NADIE le ha ofrecido apoyo psicológico, le ha orientado de manera legal ni le ha puesto en contacto con ninguna entidad que ofrezca apoyo a víctimas de agresión sexual. — _iflow (@_iflow) 25 de septiembre de 2018