«Mi hijo fue asesinado por su novia. Los hombres deben hablar de abuso doméstico también» El hijo de Bárbara Lavelle, Paul, se desangró lentamente después de no haber pedido ayuda cuando su amante Sarah Lewis lo apuñaló en la cara con un plato

Barbara Lavelle pide a los hombres víctimas de abuso doméstico que hablen, después de que a su hijo lo matara su amante cuando lo apuñaló en la cara con un plato roto. Paul Lavelle, de 50 años, murió lentamente después de que Sarah Lewis le cortara.

Lewis fue condenada a siete años y medio de cárcel en Liverpool, Gran Bretaña, después de admitir el homicidio. Ahora, la madre de Paul, Bárbara, y su hermano, Andrew, cuentan su desesperación y cómo han creado la Fundación Paul Lavelle.

Bárbara y Andrew creen que el orgullo impidió a Paul denunciar que estaba siendo abusado por una mujer. «Paul no nos habló sobre lo que estaba sucediendo. Podríamos haber ayudado. La violencia doméstica ocurre en ambos sentidos. No solo los hombres maltratan a las mujeres. Pero para los hombres es un tema difícil. No quieren admitir que están siendo abusados por una mujer. Y en muchos casos, no saben a dónde acudir en busca de ayuda».

«El número de personas que nos contactaron ha sido esclarecedor e impactante. Hay vergüenza por ser golpeado por una chica. Necesitamos superar eso. Paul tuvo la oportunidad de hablar conmigo cuando lo vi en el gimnasio. Tenía marcas de pinchazos en a rodilla. Dijo que se lo había hecho en el trabajo con un destornillador. Resultó que ella lo apuñaló en la pierna. Él podría haber hablado de eso», según ha explicado Andrew a Mirror.