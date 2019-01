HazteOír entrega 19.516 firmas al PP «para derogar la ley del aborto y de violencia de género» «Esperamos que haya un compromiso concreto de derogar estas leyes ideológicas de la izquierda», subraya Ignacio Arsuaga

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha entregado este jueves 17 de enero en la sede del PP, en la calle Génova 13 de Madrid, más de 19.500 firmas para pedir a Pablo Casado y a todo el PP «un compromiso concreto» en su Convención de este fin de semana para «derogar las leyes ideológicas y liberticidas de la izquierda» como «la Ley del aborto, la de violencia de género o las leyes mordaza LGTBI».

En declaraciones a los medios a la entrada de la sede del PP para registrar las firmas, Arsuaga ha precisado que aunque Vox está «entrando a discutir los postulados» de la izquierda, son conscientes de que para derogar estas leyes «hace falta mayoría parlamentaria» por lo que «se necesita al PP e incluso a Ciudadanos».

En cualquier caso, ha apuntado que tienen «esperanza» en que Pablo Casado «rompa» esa «tendencia que se desarrolló con Mariano Rajoy», una etapa en la que, a su juicio, «el PP servía de comparsa a la izquierda».

La entrega de firmas en la sede del PP se enmarca en una campaña lanzada por HazteOir.org bajo el lema 'No más leyes ideológicas y liberticidas'. La iniciativa coincide con la celebración de la Convención del PP, que tendrá lugar desde este viernes hasta el próximo domingo en Madrid, y en la que los 'populares' expondrán sus posicionamientos para las próximas elecciones generales.

Además, en el marco de la campaña, la asociación ha puesto en circulación una furgoneta con una pantalla digital en la que se muestra la imagen de Pablo Casado. El vehículo ha estado circulando en el entorno de Génova, 13, este miércoles y jueves, y desde mañana hasta el domingo, lo hará en el entorno de Ifema, donde se celebra la Convención del PP. Hasta allí se desplazará este viernes un grupo de miembros de HazteOir.org para llevar a cabo una acción callejera.

«El PP tiene una responsabilidad fundamental, se tiene que diferenciar de Ciudadanos, con un compromiso firme de batalla cultural y defensa de los principios fundamentales. Mañana empieza la Convención del PP y esperamos que haya un compromiso concreto de derogar estas leyes ideológicas de la izquierda», ha subrayado Arsuaga.

Durante sus declaraciones ante la sede del PP, una mujer que fue activista LGTBI, Miriam, se ha detenido para criticar la petición de derogación de leyes del presidente de HazteOir.org. «Yo soy lesbiana y no adoctrino a nadie; es una vergüenza, los derechos civiles son de todos, yo respeto que puedas educar a tus hijos en lo que quieras, pero tú no me respetas a mí; en mi mundo cabes tú, pero yo no quepo en el tuyo», ha reprochado a Arsuaga, a lo que este ha respondido negando este último extremo y pidiendo «respeto a la libertad de expresión».