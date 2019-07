La gran mentira de un templo de Bali: «Los "influencers" de Instagram lo han arruinado todo»

Las Puertas del cielo de Lempuyangm, en Bali, se han convertido en una atracción turística para los turistas y, especialmente, para los usuarios de Instagram.

«Influencers» y «youtubers» han copado las redes en los últimos meses con espectaculares fotos en este templo. El paraje, constituido por dos pilares de hormigón con vistas al volcán Agung, supone una postal magnífica de por sí. No obstante, estos «famosos» de las redes optaron por subir sus fotos frente a una especie de estanque que muestra el reflejo del fotografiado.

Ha sido la periodista búlgara Polina Marinova la que ha denunciado en redes sociales que esta balsa de agua perfectamente colocada para crear la foto idílica no existe. En un tuit, Marinova desvela que el agua es realmente un trozo de vidrio puesto debajo del iPhone para crear esa impresión.

