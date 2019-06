Denuncian que el Gobierno balear ha subvencionado un cómic que es una «apología del golpismo separatista» Los sindicatos policiales no descartan presentar una querella por el contenido del libro y además piden que a partir de ahora no se acuda a ningún acto convocado por el Ejecutivo que preside Armengol

Las organizaciones sindicales representativas de la Policía Nacional, SUP, CEP, UFP Y SPP, emitieron este miércoles un comunicado conjunto en el que critican con dureza al Gobierno balear por haber subvencionado la edición del cómic «On ès l'Estel·la?» («¿Dónde está Estela?»), del autor mallorquín Toni Galmés, que califican como «apología completa del golpismo separatista catalanista». Se sumaron también ayer a las citadas críticas el PP y Vox.

En el libro «On ès l'Estel·la?» se invita a los lectores a buscar a una joven llamada Estela «en los principales escenarios del “procés”», como serían «las grandes diadas, el registro de imprentas, el 20 de septiembre, el 1 de octubre, la manifestación en Bruselas y muchos más». El libro, de la editorial catalana Comanegra, está inspirado en la serie de obras editadas en los años ochenta por el dibujante británico Martin Handford bajo el epígrafe «¿Dónde está Wally?».

«Dicho libro/panfleto, muy bien editado y encuadernado en catalán, está especialmente dirigido, por su presentación, al público infantil», denuncian los citados sindicatos policiales. Además, afirman que la edición es «un conjunto de soeces insultos, injurias y similares contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contra la justicia y la democracia». Por ello, el citado cómic constituye «una apología completa del golpismo separatista catalanista, una total apología de los hechos que esta semana, una vez enjuiciados parte de los presuntos delincuentes que los cometieron, serán irremediablemente condenados a penas importantes de prisión».

«Actuación vejatoria»

Los cuatro sindicatos mencionados no descartan posibles actuaciones legales «contra los autores materiales» de la obra. «Lo que realmente remueve nuestras conciencias y no lo vamos a perdonar bajo ningún concepto es la actuación vejatoria, insultante y humillante desplegada en esta historia por el Gobierno de las Islas Baleares», añaden. En ese contexto, señalan que la Consejería de Cultura, a través del Instituto de Estudios Baleáricos (IEB), «ha financiado con dinero público, con dinero del contribuyente, con el dinero que no llega para ayudar a las familias necesitadas, a las víctimas de delitos violentos, a los sin techo, etc., con ese dinero ha sufragado a una organización catalanista, organización ajena a Baleares cuyo objetivo está claramente enmarcado en el proceso de derribo del Estado y la Constitución, como muy bien describen los fiscales que han intervenido en el conocido juicio del “procés”».

«La actuación perversa del Govern pagando esos insultos, esas vejaciones, esas humillaciones y esas injurias no puede quedar en el olvido, a nuestro juicio es una clara malversación de caudales públicos agravada por el hecho de que su destino está englobado en el ámbito del ataque al Estado y a sus instituciones, “casualmente” las más valoradas por los ciudadanos de esta Comunidad», prosigue el comunicado policial. Por ese motivo, se invita a todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a «no acudir a ningún acto oficial del insultante Govern, a no participar en actividad alguna propiciada por esa institución, que ha demostrado su absoluta parcialidad a favor de los presuntos delincuentes y sus cómplices».

El comunicado añade que los sindicatos policiales reconocen «sin duda alguna» la libertad de expresión, si bien «a veces cuando deliberadamente se excede el límite, se alcanza la injuria y la calumnia». Por ello, exigirán a los tribunales «las acciones penales correspondientes», que de oficio deberían iniciar en cuanto se presenten las correspondientes denuncias o querellas criminales. «Hemos tenido conocimiento de que la Jefatura Superior de Baleares ha dado cuenta a la Dirección General de la Policía para que tome las acciones oportunas», concluye la nota.

Rechazo de las críticas

Cabe recordar que en la pasada legislatura ha presidido el Gobierno balear la socialista Francina Armengol, con el apoyo de MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos. Tras los resultados de los comicios autonómicos del pasado mes de mayo, Armengol seguirá cuatro años más como presidenta de la Comunidad. Por lo que respecta a la consejera de Cultura hoy en funciones, es la ecosoberanista Fanny Tur. En cuanto al IEB, su director es Francesc Rotger.

En declaraciones a ABC, Rotger explicó este miércoles que el controvertido cómic «está destinado a personas mayores de 18 años, como puede verse reseñado ya en su misma portada». Con respecto a la subvención concedida por el IEB a «On ès l'Estel·la?», concretó que fue de 1.000 euros, «en el marco de una línea de ayudas pensadas para autores nacidos en Baleares o para editoriales que publican a autores isleños». Rotger recalcó que la citada subvención se otorgó sólo en base a unos criterios y baremos técnicos, «en ningún caso sobre el posible contenido del libro».

Rotger sí reconoció, no obstante, que cuando la Editorial Comanegra solicitó la subvención para «On ès l'Estel·la?», avanzó que la obra trataría sobre «el procés». El cómic fue finalmente editado en octubre del pasado año. El director del IEB expresó este miércoles su «total respeto» hacia las críticas vertidas por los sindicatos policiales, si bien no las comparte. Por último, avanzó que en principio el Gobierno balear no emprenderá ninguna acción legal contra los responsables del libro.

Por su parte, la Editorial Comanegra publicó en su cuenta oficial de Twitter varias notas indicando que no entendía la controversia creada, ya que «como es evidente para cualquier lector avezado, el libro es claramente una sátira en clave de humor de los hechos del “procés”, donde todo el mundo sale salpicado». Comanegra también indicó que ante las declaraciones de los sindicatos policiales, consideraba importante recordar que «actualmente hay más de 100 policías investigados por uso de la fuerza desproporcionada en las cargas del 1 de octubre». Finalmente, invitó a todos los lectores «democráticamente maduros» a leer y a jugar con el libro. «¡Contagiemos el sentido del humor, que falta hace!», concluyó.