17.00Un total de 80 carreteras se han visto afectadas por la lluvia en las últimas horas. Esto ha provocado cortes a la circulación, desvíos y obligatoriedad de circular a velocidades moderadas. Aquí puedes consultar qué carreteras se están cerrando al tráfico por las fuertes lluvias.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat declara escenario 1 en el ámbito territorial de la presa.

Atención a las medidas que sedeben adoptar desde los municipios pic.twitter.com/Wdj48TyaWm — GVA 112CV (@GVA112) 13 de septiembre de 2019

16.30La concejal de Servicios Sociales, Isabel Lozano, y la presidenta de Cruz Roja en Valencia, Nieves Dios, han visitado este viernes el albergue provisional para personas sin hogar que Cruz Roja instaló el miércoles en la ciudad a petición del Ayuntamiento con motivo de las fuertes lluvias. En la segunda noche de apertura del albergue han pernoctado un total de quince personas (cuatro mujeres y once hombres) que han podido descansar y asearse en las instalaciones, según las mismas fuentes. Hasta el momento, Cruz Roja ha instalado un total de ocho albergues provisionales en localidades de la provincia de Alicante y otro en la localidad de Valencia, que han proporcionado asistencia durante la pasada tarde y noche a 250 personas, aunque las capacidades de todos estos albergues superan los 560. En concreto, han acogido a 51 personas en Alicante, 3 en Calpe, 23 en Torrevieja, 65 en Orihuela, uno en Villena, dos en Alcoi, 84 en Callosa de Segura y 14 en Valencia.

16.05Su Majestad el Rey Felipe VI ha llamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para interesarse y tener información directa sobre la situación en la Comunitat Valenciana, una de las afectadas por la DANA. A lo largo de la jornada, el jefe del Consell está departiendo con diversos dirigentes que están ofreciendo su apoyo y colaboración a las autoridades valencianas.

15.50El líder del PP, Pablo Casado, y el secretario general del PP y diputado murciano, Teodoro García Egea, están en permanente contacto con los presidentes de Andalucía y de Murcia, Juanma Moreno y Fernando López-Miras, para interesarse por la situación del temporal en sus territorios. Casado se ha desplazado este viernes a la localidad valenciana de Ontinyent para conocer el estado de esta localidad valenciana tras el paso de la gota fría y el desbordamiento de los ríos Clariano y Cànyoles. Después, ante los medios de comunicación, Casado ha lamentado la «catástrofe meteorológica» y ha defendido la importancia de lanzar un «mensaje de unidad» en el que «no caben ni los partidos ni las siglas». «Hoy no es el día para hacer política», ha añadido.

15.40La gota fría se está cebando con la ciudad alicantina de Orihuela, que en menos de dos días ha registrado más lluvias que en la media anual. Es lo que puede comprobarse en este vídeo, que muestra una panorámica aérea de los efectos devastadores de la lluvia. Las imágenes han sido grabadas desde un helicóptero por los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante sobrevolando la zona afectada por la DANA.

15.10Ciudadanos ha urgido al Gobierno a declarar zona catastrófica los municipios afectados por la DANA. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha mantenido esta mañana conversaciones telefónicas con los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno; Murcia, Fernando López Miras, Comunidad Valenciana, Ximo Puig; y Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para trasladarles su apoyo ante esta catástrofe. Les ha asegurado, además, que «apoyará» que los territorios afectados gravemente por estos sucesos se declaren zona catastrófica.

14.45Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha anunciado el viaje de Sánchez a la zona y ha añadido que ya se ha puesto en contacto con los cuatro presidentes de las comunidades autónomas que están sufriendo las inundaciones y las lluvias torrenciales y que sigue con atención la situación.

14.30El hombre que ha fallecido la mañana de este viernes en Almería al quedar atrapado el vehículo en el que viajaba en un túnel anegado por la tromba de agua es un ciudadano senegalés con residencia en la ciudad. Los agentes de la Policía le habían hecho señales y dado «instrucciones» para que aminorase la marcha y se detuviera, «pero el conductor la ha desatendido».

14.10Fuentes de Interior informado a Efe de que el coche hallado en Jámula (Granada) estaba cubierto por agua y fango en una rambla en el kilómetro 50 de la A-92. En su interior, de acuerdo con la misma fuente, hay al menos una persona fallecida, a la espera de que termine el trabajo de rescate. Se trata de la cuarta víctima mortal causada por el temporal que azota al sureste español, dos de ellas en Caudete (Albacete) y otra más esta madrugada en Almería

13.50El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «se están realizando labores de rescate en un vehículo atrapado en una carretera de Granada con al menos una persona en su interior».

13.30Voluntarios de Protección Civil y efectivos de la Guardia Civil han rescatado esta mañana a una persona, vecino de Totana (Murcia), que había quedado atrapado en su vehículo en el Camino de Juan Teresa en su intersección con el río Guadalentín, que acumula un caudal importante en la diputación de Lébor. El rescatado se encontraba sobre el techo de su vehículo que había quedado inmovilizado en el momento de su salvamento.

13.20La CHS ha alertado de un posible desbordamiento en las próximas horas de la presa de Santomera, lo que podría desencadenar nuevas inundaciones en la zona de la pedanía de El Siscar por lo que habrá que desalojar a los vecinos de esa y otras pedanías colindantes. El presidente de la confederación, Mario Urrea, ha señalado que esta presa ha sufrido un importante crecida por avenidas de agua en la última hora.

12.55La gota fría ha derribado y anegado al menos cien hectáreas de invernaderos en la comarca de Níjar (Almería) esta madrugada, ha confirmado a Efeagro el responsable nacional de frutas y hortalizas de la organización COAG, Andrés Góngora, que vive en la zona.

13/09 11:45 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos hoy y mañana. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:45 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0mOa5https://t.co/46kHp74yuO — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 13, 2019

12.10La Policía Local de Murcia ha comenzado a cortar el tráfico en todos los puentes que cruzan el río Segura en el casco urbano de la ciudad ante su posible desbordamiento en las próximas horas. Los cortes han comenzado por el puente de la FICA, donde el agua se encuentra ya apenas a un palmo de ese paso, y desde primera hora de la mañana técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura trabajan en la retirada de cañas y arrastres.

11.58La Aemet ha avisado de que, según los mapas de precipitación, la previsión para esta tarde es que las lluvias vuelvan a intensificarse en Albacete y ha mostrado su preocupación por que «lloverá sobre mojado» en zonas que ya se vieron afectadas ayer por inundaciones.

11.55Pedro Sánchez se desplazará mañana a las zonas afectadas por la gota fría. Fuentes del PSOE han confirmado que ha desconvocado la reunión de su Consejo de Política Federal que tenía previsto celebrar en Logroño y a la que estaban convocados todos los barones del partido.

11.50La Junta de Andalucía en Almería ha desactivado la situación 2 del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones puesto en marcha en la provincia tras las lluvias torrenciales registradas por gota fría en la madrugada de este viernes que han dejado una víctima mortal en la capital. En una reunión presidida por la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, se ha acordado volver a la Situación 1 del plan «ante la mejora de las previsiones meterológicas», según ha informado el Gobierno andaluz.

11.45El Ejército de Tierra ha sido movilizado en Alicante ante el temporal de lluvias que afecta a esta provincia, especialmente al área de la Vega Baja. Asimismo, el dispositivo de ayuda desplegado ante la DANA -y que este jueves incorporó a la Unidad Militar de Emergencias (UME)- se refuerza con efectivos llegados de otros puntos de España, como Madrid y Zaragoza

11.36La Aemet mantiene activada hasta la medianoche de este viernes la alerta roja por lluvias en Alicante y Valencia que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado. En la provincia de Valencia hay nivel amarillo por rachas de viento de 80 km/h en el litoral norte e interior sur, y de 70 km/h en el litoral sur, hasta las 18 horas de este viernes, la misma hora hasta la que habrá nivel amarillo costero por viento de nordeste fuerza 7 y olas de 3 metros. En la provincia de Alicante, hasta las 18 horas de este viernes hay alerta amarilla por viento de 70 km/h y, en el mar, por viento del nordeste fuerza 7 y olas de 3 metros.

10.55El Ayuntamiento de Caudete (Albacete) ha decretado dos días de luto desde este viernes por el fallecimiento de dos hermanos naturales de la localidad, que quedaron atrapados en el vehículo en el que viajaban cuando les arrastró el agua en el camino de Fuente la Higuera, a consecuencia de las lluvias. Así lo ha confirmado a Efe, el alcalde de Caudete, Moisés López, quien ha explicado que estos dos hermanos, un hombre de 61 años y una mujer de 51, ambos solteros, han sido las dos únicas víctimas mortales de la gota fría en Castilla-La Mancha.

10.52El río Segura también ha comenzado a desbordarse a su paso por el municipio de Beniel, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, María del Carmen Morales, en torno a las 9:20 de la mañana en una entrevista en Onda Regional. Morales ha subrayado que el nivel del agua sube ya por encima del cauce del río y el municipio está a la espera de la llegada de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para hacer frente a la situación.

10.50La gota fría continúa provocando estragos en el sur de la provincia de Alicante. Allí, varios conductores de vehículos aguardan en el techo de sus vehículos a ser rescatados por la Guardia Civil y los bomberos en uno de los túneles de la autopista AP-7, a la altura del Pilar de la Horadada.

10.47El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido su apoyo y el del Ejecutivo a la Comunidad Valenciana ante la gravedad de las consecuencias de la DANA. Así lo ha trasladado Sánchez al president de la Generalitat, Ximo Puig, en una conversación telefónica para analizar la situación de emergencia como consecuencia de las lluvias, según han relatado a Efe fuentes del Gobierno valenciano.

10.45La Confederación Hidrográfica del Segura ha alertado de una nueva crecida del río Segura a la altura de la Contraparada, con lo que el río está en «riesgo de desborde» a su paso por la capital. En una entrevista en Onda Regional, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha detallado que en el entorno de la Contraparada el río Segura acumula un caudal de 200 metros cúbicos por segundo, cuando lo habitual es que no llegue a 10 metros cuadrados por segundo, con lo que se ha multiplicado por 10 su caudal.

10.40La Agencia Estatal de Meteorología ha cambiado la alerta de amarilla a roja en el interior de Mallorca, la Sierra de Tramuntana y el sur de la isla por tormentas y ha advertido de que se esperan rachas muy fuertes a su paso y posiblemente algunas mangas o tornados.

Una línea de tormentas se ha organizado al sur de #Mallorca y se dirige hacia la isla. Se prevén chubascos muy intensos con fuertes rachas de viento en las próximas horas. @112IllesBalearshttps://t.co/AVG2C7R6zUpic.twitter.com/XIEK3uqiOr — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 13, 2019

10.31Está previsto que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, visite Onteniente (Valencia) para conocer el estado de la localidad tras el paso de la gota fría. Estará acompañado por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Onteniente, Mercedes Pastor.

#DANARMurciA

El 1-1-2 ha gestionado desde ayer hasta las 9 horas de hoy 2.375 asuntos relacionados con las lluvias, más de la mitad desde las 22 horas.



▶️https://t.co/IcFqU34hxA



Imagen de #LosAlcázares tomada esta mañana por el helicóptero de la DGSCE HE010 pic.twitter.com/EtZoFg2DO9 — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) September 13, 2019

9.44El Gobierno de Murcia ha lanzado este viernes un aviso a la población para que no hagan uso del vehículo si no es estrictamente necesario debido a la situación generada por la DANA que afecta a la región. «Mantenemos abiertas las carreteras para garantizar el tránsito de los vehículos preparados para la conducción en situaciones especiales. No se recomienda el uso de turismo», especifica el Ejecutivo murciano.

9.20El río Segura se ha desbordado esta mañana en el entorno de las pedanías murcianas de Alquerías y El Raal, aunque no lo ha hecho en el casco urbano de la capital, donde maquinaria de la Confederación Hidrográfica del Segura trabaja para retirar las cañas acumuladas a la altura del Puente de Hierro.

Una noche dura e intensa. Varias localidades continúan en alerta ante las lluvias torrenciales.

Tristemente lamentamos una tercera víctima mortal en #Almería.Todo mi cariño para las familias de los fallecidos y todos los afectados por el temporal.



Extrememos las precauciones. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 13, 2019

❗️El río Segura se desborda en Orihuela y así se encuentra Murcia, inundada #DANARMurciapic.twitter.com/6wJ8oldIZA — Alejandro Melgares (@elentrometido) September 13, 2019

9.02La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha confirmado la mañana de este viernes que el río se ha desbordado a su paso por Orihuela. Ya ciudad ya había extremado la vigilancia por el posible tras una noche con lluvias moderadas.

8.09La víctima mortal de Almería es un hombre que ha muerto ahogado al quedar atrapado en su vehículo en un túnel anegado. El temporal se cobró otras dos víctimas este jueves en Caudete, una localidad de la provincia de Albacete. Sus cuerpos fueron localizados en el interior de un vehículo que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua a causa de las lluvias caídas.

08:01

La @Policia_Almeria confirma una víctima mortal en un vehículo que se anticipó al balizado de seguridad del túnel frente al hotel Tryp, anegado por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos. — Ayuntamiento Almería (@aytoalm) September 13, 2019

7.55El temporal ha obligado al Ayuntamiento de Murcia a realojar a 45 vecinos, mientras que la Policía Local mantiene cortadas 83 calles y los Bomberos han atendido 49 incidencias, la de mayor relevancia un incendio que actualmente afecta a la planta de tratamiento de residuos de Cañada Hermosa, según ha hecho saber el COnsistorio en su cuenta de Twitter. En las úyltimas 24 horas se han registrado en Murcia 195 litros por metro cuadrado y, según las previsiones, se prevé recoger hasta las 10.00 horas unos 8 litros por metro cuadrado más.

