Coronavirus España hoy: Sanidad notifica 4.388 nuevos contagios y 30 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de Reino Unido no ha constatado este martes ningún fallecido a causa de el COVID-19 por primera vez desde que comenzó la pandemia.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}