Castells elimina los títulos universitarios de tres años

El Ministerio de Universidades eliminará a través de un real decreto las carreras universitarias de tres años de duración. Se trata del famoso '3+2' (tres años de carrera más dos de máster), implementado por el exministro José Ignacio Wert porque es la opción mayoritaria en Europa, facilita la integración con el continente y es lo que está demandando el mercado laboral en países de nuestro entorno. Sin embargo, el ministro Manuel Castells , le da la espalda a Europa y elimina de un plumazo aquellas carreras de 180 créditos (es decir, aquellas de tres años de duración) y las reemplaza por las de 240 (cuatro años de duración).

En Europa lo habitual es que las carreras duren tres años porque permite obtener el título y salir al mercado de trabajo más ráp idamente . El hecho de que en España –donde lo habitual son cuatro años– sea diferente genera problemas a la hora de crear títulos conjuntos con socias europeas, que es algo bastante común en otros sistemas y refuerza la internacionalización.

Además, se generarán diferencias entre los españoles respecto a sus compañeros de otros países del entorno ¿Por qué? Un estudiante español necesita, por ejemplo, para ser Biólogo, cuatro años; mientras que a un estudiantes francés o portugués se le pide, para obtener exactamente el mismo título, tres años. «Así, el español va a llegar a una empresa con un año mas de experiencia, sí, pero porque va a tardar un año más en su propia formación . Da la sensación de que Castells toma a los alumnos españoles por tontos: ¿Por qué necesitan estudiar más que el resto de alumnos europeos? Así genera un retraso generacional a los españoles. Y a la hora de buscar trabajo, el empleador no preguntará cuántos años tiene su plan de estudios sino que se limitará a pedirle el título que el portugués o francés conseguirá antes. Los españoles sufren un retraso generacional respecto a sus compañeros europeos», explica un exmiembro del grupo de seguimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.

Además, «el valor de los créditos aunque sean ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) sería distinto, ya que un año de estudios en España supone un 25% de un título español mientras que un año de estudios en, por ejemplo, Polonia supone un 33% de sus estudios totales de grado», critica Jorge Sainz , exsecretario general de Universidades.

Y al problema anterior se suma otro: la atracción de alumnos internacionales se puede ver perjudicada: «Si queremos atraer estudiantes extranjeros hay que plantear dónde van a querer ir si pueden obtener su título dentro del marco europeo de educación superior en Italia con solo 3 años, mientras en España tiene que hacerlo en cuatro. La diferencia de costes es tan grande que no hay oportunidad para un extranjero», añade Sainz.

El ministro Manuel Castells , según el borrador de real decreto al que ha accedido ABC, quiere que regresen los títulos 'largos'. El texto señala que «las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de 180 créditos ECTS que a la entrada en vigor de este real decreto tengan que proceder a la renovación de la acreditación, deberán aprovechar la misma para modificar su plan de estudios para pasar éste a disponer de 240 créditos». El secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, dijo este martes en rueda de prensa que el '3+2' «era una excepción en el sistema universitario español que daba lugar a una serie de problemas, fundamentalmente, académicos». Pingarrón dijo que estos grados eran tan escasos porque «no cumplían el requisito de formación generalista que marca la Ley Orgánica de Universidades".

La idea de Castells, sin embargo, afecta a pocos grados: tan solo 24 de un total de 3.880 títulos en España, es decir, el 0,1% del total. A esto se suma que en nuestro país, según datos del propio ministerio para el curso 2016-17, un 77,2% de los estudiantes acuden al mercado laboral solo con el grado, y no con el máster: «El problema aquí es que hay una 'titulitis' que no existe en otros países de Europa», señalan fuentes universitarias.

El '3+2', fórmula mayoritaria en Cataluña

La paradoja es que el ministro, al ser nombrado, presentó este mismo real decreto, pero en el que defendía la consolidación del '3+2' que ahora rechaza. Esta fórmula es mayoritaria en las universidades catalanas, entre ellas la Universidad Oberta de Cataluña (UOC), a la que pertenece el propio Castells.

Fuentes universitarias aseguran que la primera versión la hizo con los catalanes (ahora seriamente perjudicados) y no contó con Podemos, que han cambiado por completo el decreto respecto al anterior.

España, como Kazajistán y Chipre

En España, el '3+2' no fue respaldada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) porque estos comprobaban cómo de golpe se salían del sistema universitario a los tres años una cuarta parte de sus alumnos. ¿Por qué? La matrícula de un máster en nuestro país es más cara que la de los grados, y por eso a los estudiantes nunca les ha gustado el '3+2'. Sin embargo, es una fórmula que sí ha funcionado en países europeos como Italia, donde los alumnos se graduán con tres años y ya están preparados para salir al mercado laboral.

Los países que, como España, tienen grados de cuatro años son Bulgaria, Chipre, España, Grecia, Georgia, Kazajistán, Turquía, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán y Rusia.

En un comunicado emitido este martes la CRUE añade que la diferencia entre los grados de 3 y 4 años no es para nada prioritaria: «No ha sido en ningún momento la máxima preocupación de Crue en el ámbito docente».

Añaden que en su día la Crue alcanzó «un amplio consenso sobre la conveniencia de que aquellas titulaciones que se correspondieran con los estudios ya existentes en España antes de la implantación del Plan Bolonia deberían mantener una duración de 4 años y 240 créditos; y que la dotación de 180 créditos ECTS y 3 años de duración debía quedar restringida a titulaciones con contenidos rigurosamente nuevos , en los que se pudiera constatar de forma clara una diferencia significativa con los estudios anteriormente citados».

Universidades perjudicadas

Es decir, los rectores aplauden la medida pero no dejan de tener algunas reservas: «La situacion actual, del '3+2', está complicando y a veces judicializando la aprobación de grados, por lo que es necesario un marco normativo que evite estas situaciones, que perjudican a las universidades. Y debe hacerse desde el diálogo y consenso», dijo José Carlos Gómez Villamandos , presidente de CRUE a ABC.

La judicialización se produce porque las universidades públicas se están resistiendo a la aprobación de títulos de tres años porque dicen que estos son similares a los que ya existentes de cuatro, y las familias se decantan por los primeros por requerir menos años de estudio y son más baratos; de manera que las universidades pierden.

Villamandos ha pedido cautela respecto al nuevo decreto porque no se sabe en qué medida «puede perjudicar a las universidades que cuentan con grados de tres años».

¿Qué sucederá con las carreras de 180 créditos?

El decreto señala que aquellos títulos de 180 créditos deberán disponer ahora de 240 créditos. «Para desarrollar este procedimiento contarán con la colaboración y orientación tanto de los sistemas internos de garantía de calidad del centro como de la agencia de evaluación correspondiente. Asimismo, y de forma excepcional, en los próximos cuatro años a la entrada en vigor de esta norma -temporalidad que garantiza que todo el estudiantado que haya iniciado estos estudios los pudiera finalizar con la duración iniciada de su plan de estudios-, la Universidad promotora de un título oficial de Grado de 180 créditos podrá proceder a realizar dicha modificación mediante una re-verificación por una vía rápida y específica ».

Respecto a los alumnos, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, dijo que no se verán perjudicados: «Siguen estudiando igual hasta que termine los estudios», señala. Es decir, «hasta que todos los estudiantes que se matricularon de 180 no acaben seguiría impartiéndose. Si al acabar todos los alumnos el grado no se actualiza, se terminaría extinguiendo», aclaró a ABC

Reacción de la Generalitat

La Secretaria de Universidades de la Generalitat considera que «la propuesta que plantea el Ministerio en este borrador va en la dirección contraria en la que deberíamos ir. Deberíamos ir hacia una administración que asegure la calidad de las enseñanzas, no que intervenga en cómo se organizan , esta cuestión debería dejarse en manos de la autonomía universitaria».

En este sentido, portavoces de la Secretaría señalan que «se debe marcar el mínimo de 180 créditos, tal y como establece el Marco Europeo de Educación Superior y que se cumplan los requisitos de calidad que permitan a los estudiantes obtener un título con los conocimientos, las competencias y las habilidades establecidas». «El debate no es optar por un modelo '3+2' ó '4+1', teniendo en cuenta que únicamente los estudiantes que quieren hacer un doctorado son los que necesitan cursar un mínimo de créditos. Para aquellos que les preocupa la cuestión económica, se debe avanzar, tal como plantea Cataluña y ya ha dado pasos en este sentido, en la equiparación del precio de los másteres a los de grado », añaden en declaraciones a ABC las citadas fuentes de la Secretaría de Universidades.

Con respecto al tema económico, la Generalitat recuerda que «en el marco del compromiso adquirido por el Gobierno en el año 2015, ya se aplica la equiparación de precios del primer año de máster universitario al del grado, para los graduados y graduadas de titulaciones de 180 créditos de las universidades públicas de Cataluña», informa Esther Armora .

Formación Dual

Por otro lado, el decreto apuesta por laformación dual, es decir, aquellas que combinan formación con las prácticas, una fórmula de éxito en el País Vasco. De hecho, las tres universidades vascas: Universidad del País Vasco, Mondragón y Deusto cuentan con grados y másteres con sistema dual. Sin embargo, el decreto baja el porcentaje de créditos, contemplados en el plan de estudios, que se desarrollen en la entidad, empresa, organización, institución o administración. Será de entre el 20 y el 40 por ciento para los grados y del 25 al 50 para los máster (antes era de entre el 25 y el 50 por ciento en los primeros y al menos el 40 en los máster).

Reacciones

«Que se elimine la opción de que las universidades ofrezcan grados de tres años es un mazazo más para nuestros jóvenes. Si quieren hacerlos los menos competitivos y condenarlos frente a los coetáneos europeos, díganselo a la cara. Esto es una cesión intolerable al establishment y a las presiones podemitas. No soluciona problemas que había, como la limitación de las prácticas sanitarias al vetar más de un convenio por Hospital y Universidad, o la falta de superación y validación de las prácticas curriculares y extracurriculares por parte de las agencias de evaluación. Por otra parte, no ofrece regulación clara sobre una cuestión esencial: la calidad de la enseñanza híbrida y la enseñanza on line. Es un decreto que no hace avanzar al espacio de enseñanza superior sino retroceder en libertades y posibilidades», describe la portavoz de Educación de Cs, Marta Martín .

Por su parte, la portavoz de Universidades del PP, María Jesús Moro , señala que el decreto tiene «poca seriedad en el cambio de criterio de duración de los grados en un año sin justificar por qué y sin evaluación de los grados actuales. Probablemente se deba a motivos puramente políticos. Es un tema serio como para cambiar una y otra vez de criterio introduciendo incertidumbre y confusión. Ahora se dejan fuera todos los grados de 180 (unos han funcionado peor pero otros especializados son un éxito). Se lanzan continuamente mensajes contradictorios».