Un avicultor retrata a las veganas de las gallinas «violadas»: «El único esclavo aquí soy yo» La polémica desatada en Twitter por las activistas del Santurario Animal Almas Veganas, ha despertado disversas opiniones al publicar un vídeo reivindicando los derechos de los animales

Hace un par de días la polémica desatada en Twitter por parte del Santurario Animal Almas Veganas, ha despertado disversas opiniones al publicar un vídeo mostrando unas imágenes, que muchos usuarios han calificado como «aterradoras»: Dos chicas arrojando agresivamente huevos al suelo y reivindicando los derechos de los animales, escudándose en surrealistas argumentos como «han de separarse las gallinas de los gallos porque son violadas» en un sistema que lo han denominado como «La esclavitud de los huevos».

Las dos jóvenes arrojan los huevos al suelo gritando que ellas «son sus dueñas» y se ve claramente como varias acuden a comérselos. Actitud «canibalista» ampliamente citada en los reproches que otros usuarios hacen a la publicación, mientras que otros simplemente se burlan del «surrealismo» de la situación.

Tras la publicación de la mano del avicultor andaluz, el mensaje se ha hecho viral y ha sumado alrededor de 300.000 reproducciones y 20.000 me gusta.

Este joven se ha mostrado molesto desde el principio con el testimonio de Santuario Animal Almas Veganas: «Los ganaderos somos imprescindibles, si no fuese por nosotros estas chicas veganas no comerían alimentos del campo porque para eso hace falta la mierda, el estiércol de las gallinas», de esta forma, el avicultor coge el excremento de la gallina y con una sonrisa lo muestra ante la cámara explicando su explotación avícola, «Aquí no tengo gallos, los gallos no violan a las gallinas, las gallinas ponen los huevos todos los días, cada 28 horas, ponen los huevos sin que haya gallos».

#gallinasvioladas y un sinfín de tuits

En las redes sociales de las chicas del Santuario Animal Almas Veganas, se encuentran infinidades de denuncias por parte de las activistas como «la granja es un centro de explotación, los animales están esclavizados», «Hay más animales en granjas y mataderos que personas en el mundo» es otro de los argumentos empleados con el hashtag #gallinasvioladas que sin duda alguna, los tuiteros le han dado a este colectivo vegano un poco de humor.

Pero ha sido este ganadero andaluz que le ha puesto los pies sobre la tierra a unos cuantos «millennials» mientras que paseaba por la instalación mostrando las condiciones que se encuentran sus aves, todas en perfecto estado y con un sistema de nebulización a las gallinas. Además, asegura que esa en esa explotación «el único esclavo soy yo».

En un momento dado, el joven avicultor explica en el vídeo que «los gallos no violan a las gallinas: ponen huevos cada día, concretamente cada 28 horas» concluye defendiendo tanto su instalación como «las de la mayoría de España» y manda un mensaje a las mujeres del santuario vegano: «Si mis gallinas llevan mala vida, que venga Dios y lo vea».