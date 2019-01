El asombroso caso de Jason Padgett: se convirtió en un genio de las matemáticas tras recibir una paliza Tiene una habilidad muy inusual: puede «ver» los números y la geometría

El mundo de Padgett está lleno de patrones matemáticos. Es una de las pocas personas en el mundo que puede dibujar aproximaciones de fractales, los patrones geométricos repetitivos que son los bloques de construcción de todo en el universo conocido, a mano. Ve las partes que componen el todo. Y su mundo nunca es aburrido, nunca sin asombro. Incluso sus sueños se componen de geometría. Hoy es considerado un genio de las matemáticas, con una habilidad muy inusual: puede «ver» los números y la geometría; para él no son solo abstracciones.

Hace 16 años su vida era muy diferente. Había dejado la universidad y no tenía ningún interés académico. La única vez que se ocupaba de los números era para contar las horas de su turno en la tienda de muebles de su padre o para contar los ejercicios de bíceps en el gimnasio.

«Mi vida consistía en salir de bares en busca de chicas, beber, ir al trabajo al día siguiente con una resaca... hacía eso de seis a siete noches por semana», explica a BBC. Pero esa vida de «cabeza hueca» terminó repentinamente la noche del viernes 13 de septiembre de 2002, en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, a donde Padgett se había mudado hace poco. Esa noche, al salir de un bar, dos hombres le atacaron por la espalda, le golpearon en la espalda y en la cabeza. Cayó al suelo inconsciente donde siguieron pegándole hasta que le quitaron la chaqueta y se la llevaron.

Le llevaron al hospital, donde una tomografía computarizada reveló un riñón magullado. Fue dado de alta esa noche. A la mañana siguiente, mientras veía correr el agua en el baño, vio «líneas que emanaban perpendicularmente del chorro. Al principio, me sobresalté y me preocupé por mí mismo, pero fue tan hermoso que me puse de pie en mis zapatillas y me quedé mirando». Pasaron los días, pero las imágenes permanecieron.

Padgett que solo llegó a preálgebra en la escuela secundaria, pronto se «obsesionó con todas las formas de mi casa, desde los rectángulos de las ventanas hasta la curvatura de una cuchara». Dejó de ir a trabajar y comenzó a leer todo lo que podía conseguir sobre matemáticas y física. Desarrolló una fascinación por la geometría fractal y el número pi.

Se inscribió en un curso de matemáticas en una universidad cercana. Esto no solo le permitió salir de su casa. En la universidad también conoció a quien luego se convertiría en su esposa.

Los médicos llamaron a lo que le sucedió una «conmoción cerebral profunda». Padgett es una de las 40 personas en el mundo con «síndrome de Savant adquirido», una condición en la que emergen talentos prodigiosos en matemáticas, arte o música en personas previamente normales después de una lesión o enfermedad cerebral.

«Creo que soy una prueba viviente de que estos poderes permanecen latentes en todos nosotros», escribió Padgett en sus memorias, «Struck by Genius: Cómo una lesión cerebral me convirtió en una maravilla matemática» (Houghton Mifflin Harcourt). «Si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera».