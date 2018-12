La OCU advierte de que «Zero» no siempre significa sin azúcar La organización de consumidores considera no debería estar permitido que los fabricantes utilicen tipografías grandes para las cualidades que quieren destacar

Ante la proliferación cada vez más abundante de alimentos y bebidas «Zero», la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclara que este término no siempre se refiere a la ausencia de azúcar, sino que, en muchos casos, el adjetivo se utiliza solo como mensaje publicitario.

Según OCU, desde el lanzamiento de la Coca Cola Zero en el año 2006, la mayoría de los usuarios entiende y utiliza la palabra «zero» para referirse a la ausencia de azúcar en cualquier tipo de alimentos y bebidas. Sin embargo, actualmente no existe ninguna normativa que obligue a los fabricantes a vincular la palabra «zero» que aparece en las etiquetas de sus productos con un valor concreto de azúcar.

Según la normativa sobre declaraciones nutricionales y propiedades saludables de los alimentos, únicamente algunas expresiones como «sin», «bajo contenido en», «bajo valor en» o «valor reducido en», están permitidas a la hora de referirse al azúcar, las grasas, el aporte energético o la sal.

Sin embargo, y a pesar de no ser ilegal acompañar cualquier alegación nutricional con el término «zero», OCU considera que hacerlo con otras sustancias que no sean el azúcar resulta confuso para el consumidor y le induce a error, al no poder asociar siempre una misma alegación con una sustancia concreta.

OCU cree, además, que no debería estar permitido que los fabricantes utilicen en sus etiquetas una tipografía cuatro o cinco veces más grande para la cualidad que buscan destacar y un tamaño mucho menor para la sustancia a la que se refiere esta alegación, o bien utilizar esta misma técnica jugando con colores de tonalidades muy similares en lugar de con el tamaño.

OCU pone de manifiesto esta aclaración en el marco de la iniciativa #NoCuela, una propuesta con la que OCU quiere desmentir y aclarar cualquier tipo de información o rumor falso en materia de consumo. Los usuarios pueden colaborar haciendo llegar a la Organización cualquier información dudosa para que sea investigada a través del hashtag #nocuela o del correo electrónico nocuela@ocu.org.