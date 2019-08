Adicción a las bebidas energéticas: ¿cuánta cafeína tienen? Adolescentes y jóvenes son los principales consumidores de este tipo de energizantes, pero no todos conocen los efectos adversos que pueden provocar sobre la salud. Es el caso de Alba, una chica de 22 años que reconoce su adicción

«Suelo tomar de tres a cinco latas al día, pero de seis no he pasado». A sus 22 años, Alba -nombre irreal para preservar su identidad-, reconoce que está «enganchada» a las bebidas hipertónicas. «Empecé a los 15 porque a mi padre también le gustan y las traía a casa», explica a ABC. Desde entonces, no puede pasar un día sin ellas. Principalmente, adolescentes y jóvenes son quienes recurren a las energizantes y a su cafeína para aumentar el rendimiento, así lo desvela un informe de 2013 de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), máxima autoridad europea en temas de alimentación: el 68% de los adolescentes europeos ingieren este tipo de bebidas, un 30% en el caso de los adultos.

La joven madrileña pertenece a este último grupo de población, pero no sabe cuántas personas más hay como ella. Tampoco tiene interés en conocer cuáles son todos los componentes de las bebidas que consume a diario ni sus posibles efectos adversos: «no me voy a concienciar, es mi sustento de energía», responde mientras sostiene el Red Bull de 250 mililitros que tomará durante la comida. El agua y los refrescos los ha sustituido por su bebida «favorita» y, solo al mediodía, ya ingiere 80 miligramos de cafeína.La EFSA recomienda una dosis diaria entre 75 y 300 mg, pues puede ayudar a mejorar las labores físicas e intelectuales. Sin embargo, ante una ingesta excesiva de cafeína es posible que surjan mareos, náuseas, nerviosismo e irritabilidad, pero también un aumento del ritmo cardíaco, de la tensión arterial e incluso arritmia, según indica la Fundación Española del Corazón.

La cafeína y la taurina son los elementos estrella, se les asocia como responsables de proporcionar ese poder energético junto con el ginseng, guaraná, o la L-carnitina, propia de los Monster. Pero ninguna de ellas tiene dicha función, según indica un informe de 2011 de la EFSA. Las vitaminas del grupo B y la elevada tasa de cafeína serían las únicas que generan ese aporte de energía. Uno de los motivos que animó a Alba a seguir bebiendo este tipo de energizantes reside en uno de esos componentes: la vitamina B12.

«Empecé a tomar más cuando me enteré de que llevaban B12; yo antes la tenía baja y ahora la tengo regulada», explica aunque reconoce que no sabe si eso ha «influido»; ya está bajo tratamiento por su anemia. Algunas causas manifiestas de falta de B12 son un cansancio y debilidad excesivos, y una de las promesas de estas bebidas es terminar con ello a pesar de los efectos que pudiera producir un consumo excesivo: «soy consciente de que causa nerviosismo, los otros prefiero no saberlos», concluye.

Muertes por sobredosis, deportistas como imagen de marcas, y prohibición de ventas

Adicción y muerte. Esta es la cara oculta de la cafeína. Aunque la dosis tóxica o letal se encuentra en la ingesta de varios gramos, ya hay investigaciones sobre muertes asociadas al consumo de bebidas energéticas. Familiares de cinco ciudadanos estadounidenses reportaron sus fallecimientos después de que estos bebieran varias latas de Monster Energy. Según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es recomendable consumir más de una bebida en espacios de tiempo breves, tampoco mezclarlas con alcohol debido a la falsa sensación de resistencia.

Combinar alcohol y bebidas energéticas tiene efectos «similares» a los de la cocaína, según un estudio de un profesor de la Universidad de Indiana, Estados Unidos - HOBER

A pesar de ello, ciertas marcas se han vinculado al deporte patrocinando y promocionando eventos, además de haber creado bebidas con deportistas como Lewis Hamilton o Valentino Rossi. El marketing y la publicidad han provocado que los jóvenes asocien estas bebidas al deporte cuando «el exceso de cafeína combinado con una actividad física intensa puede ser peligroso», según señala en un estudio de 2013 Joao Breda, responsable del programa para Nutrición, Actividad Física y Obesidad de la oficina europea de la OMS.

La preocupación ante los riesgos de consumir demasiada cafeína provocó la prohibición de bebidas energéticas en algunos países europeos, como Noruega, Islandia o Dinamarca. En Reino Unido el gobierno de Theresa May planeó restringir su venta a los menores de 16 años, mientras que en España el debate llegó dos veces al Congreso a través de unas peticiones para que se realizasen estudios que descubriesen los efectos de este tipo de bebidas sobre la salud.