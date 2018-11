CARDIOLOGÍA Ni la vitamina D ni los omega 3 previenen el cáncer o las enfermedades del corazón. Estudios presentados en el congreso de cardiología de EE.UU. no encuentran evidencias en términos de salud de su consumo

Desde hace tiempo se habla de los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3 que se encuentran en el pescado y de los suplementos de vitamina D. Sin embargo, las evidencias científicas sobre su verdadera eficacia en la prevención de enfermedades como el cáncer o la enfermedad cardiovascular eran escasas y controvertidas. Pero ahora dos estudios presentados en las Sesiones científicas 2018 de la American Heart Association en Chicago, y publicados, en The New England Journal of Medicine, parecen zanjar definitivamente esta cuestión. Ni previene el cáncer ni la enfermedad cardiaca.

La coordinadora del estudio, JoAnn Manson, del Hospital Brigham and Women's (EE.UU) que dirigió el ensayo, reconoció que el aceite omega 3 no redujo ni accidentes cerebrovasculares, ni tuvo impacto alguno en el riesgo de enfermedad cardiovascular.

Manson señaló, no obstante, que en entornos de riesgo -prevención secundaria-, la reduccion del riesgo de infarto de miocardio de los ácidos grasos omega 3 fue comparable o mayor a la de la aspirina o las estatinas en la prevención primaria, lo que apoya un posible papel cardioprotector para los ácidos grasos n-3 en estas situaciones, especialmente entre aquellos con factores de riesgo cardiovascular o bajo consumo de pescado, y en afroamericanos. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar qué personas pueden ser más propensas a obtener un beneficio neto de la suplementación.

En cuanto a los suplementos con vitamina los resultados fueron claros: no redujo significativamente los eventos cardiovasculares o la incidencia de cáncer total, aunque pareció tener beneficios para la mortalidad por cáncer.

Los estudios financiado por los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. recogieron información médica de casi 29.000 personas sanas mayores de 50 años, hombres y mujeres, a los que se siguió durante más de 5 años.

Resultados no son sorprendentes

Los resultados, como calificaron algunos expertos, son un poco decepcionantes, ya se trata del ensayo más grande jamás realizado de dosis altas de vitamina D, y siempre ha habido expectativas de que el aceite de pescado tuviera beneficios.

En muchos sentidos, los resultados no son sorprendentes. La vitamina D se obtienen de forma natural a través de la luz solar y del consumo de algunos alimentos, pero ciertos factores, como el tabaco, pueden reducrilo.

En cuanto a los suplementos de aceite de pescado, actualmente no se recomienda, ni dse desaconseja, su consumo a los adultos sanos que no tienen enfermedades cardíacas, aunque recomienda comer pescado con frecuencia.