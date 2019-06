La vitamina D no previene el desarrollo de diabetes tipo 2 El uso de suplementos de esta vitamina ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años por sus supuestos efectos beneficiosos

Los suplementos de vitamina D no previenen el desarrollo de diabetes tipo 2 en adultos de alto riesgo. Son los datos de un estudio financiado por e l Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de EE.UU., que se publican hoy en «The New England Journal of Medicine» y se presentan en las Sesiones científicas de la American Diabetes Association en San Francisco.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad causada por la incapacidad del organismo de producir cantidades suficientes de insulina o de utilizar esta hormona de una forma ‘adecuada’, lo que provoca que la sangre porte un exceso de glucosa que, a la larga, acaba dañando múltiples órganos de todo el cuerpo. Una enfermedad que padecen cerca de 400 millones de personas en todo el mundo y cuyo riesgo de aparición se encuentra condicionado por diversos factores, muy especialmente por la obesidad.

El estudio, que incluyó a 2.423 adultos y se realizó en 22 centros de EE.UU., se trata del análisis más grande diseñado para determinar si los suplementos diarios de vitamina D ayudan a evitar que las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes la desarrollen.

En él participaron adultos de 30 años o más que fueron asignados, al azar, a tomar 4.000 Unidades Internacionales (UI) de la forma D3 (colecalciferol) de vitamina D o una pastilla de placebo todos los días. Al inicio del estudio, alrededor del 80% de los participantes tenía niveles de vitamina D considerados suficientes para los estándares nutricionales de EE. UU.

«Los estudios observacionales han mostrado que existe una asociación entre los bajos niveles de vitamina D y un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Además, trabajos más pequeños han visto que la vitamina D podría mejorar la función de las células beta, que producen insulina. Sin embargo, no se sabe si los suplementos con vitamina D pueden ayudar a prevenir o retrasar la diabetes tipo 2», señala Myrlene Staten.

Al final del estudio, 293 de 1.211 participantes (24,2%) en el grupo de vitamina D desarrollaron diabetes en comparación con 323 de 1.212 (26,7%) en el grupo de placebo, una diferencia que no alcanzó significación estadística. El estudio fue diseñado para detectar una reducción del riesgo del 25% o más.

«Además del tamaño del estudio, una de sus principales fortalezas es la diversidad de sus participantes, que nos permitió examinar el efecto de la vitamina D en una gran variedad de personas»", explica el autor principal Anastassios G. Pittas, del Centro Médico Tufts, Boston. «Cuando finalizó, no encontramos una diferencia significativa entre los dos grupos, independientemente de la edad, el sexo, la raza o el origen étnico».

La diabetes tipo 2 no es una conclusión inevitable, incluso para quienes tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad

Más del 50% de los adultos en EE.UU. toman suplementos nutricionales y el uso de vitamina D ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años. Debido a estas tendencias, el estudio también evaluó la seguridad de tomar 4.000 unidades de vitamina D al día, más que la dosis promedio diaria recomendada de 600-800 UI al día, pero dentro de los límites que el Instituto de Medicina considera apropiados para la investigación clínica. Los investigadores no observaron diferencias en el número y la frecuencia de los efectos secundarios previstos, como niveles altos de calcio en la sangre y cálculos renales cuando compararon los grupos de vitamina D y placebo.

«La diabetes tipo 2 no es una conclusión inevitable, incluso para quienes tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad», concluye Griffin P. Rodgers, del Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales.