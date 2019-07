Un informe muestra cómo acabar con la epidemia del sida Acceso gratuito al tratamiento, ampliar la prevención del VIH basada en la evidencia o promover esfuerzos para proporcionar servicios basados en los derechos humanos, son algunas de las medidas que deben adoptarse

No, no es una ilusión. Se puede acabar con la epidemia de VIH/ sida en el mundo. Eso es lo que han afirmado los expertos reunidos en la X Conferencia Mundial Científica sobre VIH (IAS 2019 al presentar un documento el que, por vez primera vez, se han presentado datos de seis localizaciones diferentes en el mundo en las que se ha obtenido un progreso impresionante en el control de la epidemia. El informe identifica que factores han conducido a este éxito y proporciona por vez primera una hoja de ruta detallada para poner fin a la epidemia a nivel mundial.

El documento presentado hoy muestra cómo se han logrado reducciones drásticas en la incidencia y mortalidad del VIH en seis entornos muy diferentes en todo el mundo : Tailandia, Malawi, Rakai (Uganda), Nueva Gales del Sur (Australia), Londres, Inglaterra, y San Francisco (EE.UU.).

«El informe destaca la realidad de que el camino hacia la erradicación del VIH no debe estar limitado por la geografía o la demografía», comentó Greg Millett, vicepresidente y director de políticas públicas de amfAR. «También subraya que el camino para lograr el objetivo es seguir invirtiendo en investigación, así como en políticas que promuevan los derechos humanos».

¿Y cuáles son los factores? De acuerdo con los investigadores son: Campañas que promuevan el test del VIH, especialmente entre los grupos más afectados; acceso gratuito y sencillo al tratamiento en el momento del diagnóstico con VIH; ampliar la prevención del VIH basada en la evidencia, como la circuncisión masculina voluntaria, la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y la reducción de daños; promover esfuerzos concertados para proporcionar servicios basados en los derechos humanos, y apoyo social junto con programas para combatir el estigma y la discriminación.

«No hay nada sencillo para lograr el control de la epidemia, pero en Malawi, un país con pocos recursos, hemos descubierto que la innovación y la adopción temprana de directrices es clave para una rápida ampliación del tratamiento y la prevención», señaló Maureen Luba, de AVAC.

Chris Collins, del Global Fight Against AIDS, Tuberculosis and Malaria, dijo: «Este informe proporciona una nueva narrativa. Poner fin a la epidemia no es un desafío insuperable, sino una cuestión de poner en práctica las pruebas y escalar el acceso, particularmente para los que corren mayor riesgo. No será fácil en ningún sitio, pero es posible en todas partes».

«Para eliminar el VIH en todo el mundo, no solo necesitamos excelentes herramientas de prevención, sino también inversiones y políticas estratégicas e impactantes», concluye Adeeba Kamarulzaman, presidenta electa de la Sociedad Internacional del Sida. «El informe proporciona un importante análisis sobre lo que ha funcionado y lo que se puede promover para aprovechar este éxito».