Combinar vacunas Covid-19 aumenta los efectos adversos Una investigación que compara los esquemas de dosificación mixtos de las vacunas Pfizer -AstraZeneca, muestra un aumento en la frecuencia de síntomas de leves a moderados

Combinar vacunas, como está haciendo el gobierno español con el ensayo clínico CombivacS que analiza el posible efecto protector y la seguridad de suministrar una dosis de la vacuna de BioNtech/Pfizer a personas que ya han recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, puede aumentar la reactogeneicidad, es decir, los efectos adversos de leves a moderados.

Son datos del estudio Com-COV, que se adelantan hoy en «The Lancet», ensayo que compara los esquemas de dosificación mixtos de las vacunas Pfizer / Oxford-AstraZeneca, y que muestra un aumento en la frecuencia de síntomas leves-moderados en aquellos que reciben cualquiera de los dos esquemas de dosificación.

Sin embargo, las reacciones adversas fueron de corta duración.

Los investigadores del estudio Com-COV dirigido por la Universidad de Oxford, han presentado hoy datos preliminares que revelan reacciones leves a moderadas más frecuentes.

El ensayo reclutó a 830 voluntarios de 50 años o más en Inglaterra para evaluar las cuatro combinaciones diferentes de vacunación de primera dosis y de refuerzo: primera dosis de la vacuna AstraZeneca seguida de un refuerzo con Pfizer o de la misma vacuna, o una primera dosis de Pfizer seguida de un refuerzo con AstraZeneca o Pfizer.

En abril, los investigadores ampliaron el programa para incluir las vacunas Moderna y Novavax en un nuevo estudio (Com-Cov2). Los voluntarios habrían recibido la primera dosis con la vacuna Oxford-AstraZeneca o Pfizer, y luego fueron asignados al azar para recibir la misma vacuna para su segunda dosis o una dosis de las vacunas producidas por Moderna o Novavax.

Cada uno de los seis nuevos «brazos» del ensayo tenía como objetivo reclutar a 175 candidatos, añadiendo otros 1.050 a este programa.

Ambos estudios están diseñados como estudios de 'no inferioridad', es decir ensayos cuya intención es mostrar que combinar no es peor que no combinar, y compararán las respuestas del sistema inmunológico con las respuestas obtenidas en los ensayos clínicos previos.

En la investigación publicada en «The Lancet», informan que, cuando se administran en un intervalo de cuatro semanas, las pautas 'mixtos', Pfizer-BioNTech y segunda dosis de Oxford-AstraZeneca u Oxford-AstraZeneca más de Pfizer -BioNTech, se generan reacciones más frecuentes después de la segunda dosis de 'refuerzo' que los esquemas estándar no combinados.

Matthew Snape, de la Universidad de Oxford e investigador jefe del ensayo, señala que, aunque este no es el objetivo del estudio, «es importante que informemos a la población, especialmente porque estas pautas de dosis mixtas se están considerando en varios países.

Los resultados -continúa- sugieren que este esquema de vacunación de dosis mixtas podrían causar un aumento en las ausencias laborales el día después de la vacunación, y esto es importante tenerlo en cuenta al planificar la inmunización de los profesionales sanitarios».

Pero destaca que no hay «señales que nos sugieren un mayor riesgo en términos seguridad, aunque no podemos afirmar si la respuesta inmune se verá afectada».

En este sentido esperan publicar estos datos en los próximos meses.

Mientras tanto, señala Snape, «hemos adaptado el estudio para evaluar si el uso temprano y regular de paracetamol reduce la frecuencia de estas reacciones».

También señalaron que, debido a que los datos del estudio se registraron en participantes de 50 años o más, existe la posibilidad de que estas reacciones sean más frecuentes en los grupos de edad más jóvenes.

