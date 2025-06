UGT defiende el nuevo convenio del Metal de Cádiz: «No hay pérdida económica»

El sindicado UGT-FICA defiende el nuevo convenio colectivo del Metal, firmado el pasado viernes junto a la patronal FEMCA en Sevilla, tras cinco días de huelga indefinida en la provincia y siete jornadas de paro laboral. Desde el sindicato afirman que el acuerdo alcanzado no supone pérdidas salariales ni de derechos, en respuesta a las duras críticas lanzadas por CCOO, CGT y CTM, que han decidido continuar con los paros y han calificado el texto como «el peor convenio de los últimos 40 años».

En un extenso comunicado, UGT-FICA Cádiz lamenta lo que consideran una «campaña de desprestigio» y asegura que «el objetivo de estas calificaciones solo pretende confundir a las personas trabajadoras afectadas». Según el sindicato, una de las principales mejoras recogidas es la recuperación del complemento por toxicidad y penosidad, que se perdió en 2012. «Hemos recuperado un concepto que afecta de manera positiva tanto en lo económico como en lo social», subrayan.

Concretamente, el nuevo convenio establece que este complemento empezará a cobrarse con 2,88 euros diarios, lo que equivale a unos 57 euros mensuales, y se incrementará cada año hasta alcanzar el 100 % en 2030.

Otra de las novedades destacadas por UGT-FICA es la creación de un protocolo para los fijos discontinuos, una figura utilizada desde 2021 pero que hasta ahora carecía de regulación específica. «Se han introducido elementos tan importantes como la no utilización del contrato a tiempo parcial, la elaboración de listados por empresas y el establecimiento del orden de antigüedad como preferente», explican.

En cuanto a las críticas sobre la «supuesta pérdida salarial», el sindicato insiste en que «se establece aplicar el IPC real a tablas año a año desde la vigencia del convenio hasta 2031», lo que en su opinión garantiza que no habrá pérdida de poder adquisitivo. «Nos preguntamos: ¿dónde está la pérdida económica?», recalcan. Además, recuerdan que en el convenio anterior, para conseguir la revisión salarial vinculada al IPC, fue necesario realizar nueve días de huelga.

Desde el sindicato apuntan a que el nuevo texto también incluye mejoras en otros aspectos como el plus de transporte, que deja de tener limitación anual, el adelanto de la paga extra de diciembre y el incremento en las dietas, que pasan a no incluir transporte ni alojamiento, costeados ahora por la empresa. Asimismo, se recogen actualizaciones en artículos clave como la bolsa de estudios —que ahora se abonará en un único pago al inicio del curso— y en materia de vacaciones, dando la opción de escoger entre 23 días laborables o 31 días naturales.

Respecto a las bajas por enfermedad y accidentes de trabajo, UGT-FICA aclara que «se establece el 100 % de cobertura desde el primer día para enfermedades graves, y el 90 % para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales», frente al 80 % que recogía el convenio anterior. «Vemos claro que se ha mejorado este capítulo», apuntan.

En relación a la duración del convenio, que se prolongará hasta 2031, el sindicato destaca que «no son ocho años reales», ya que 2024 está vencido y 2025 está avanzado, por lo que se trataría de «prácticamente seis años de vigencia». Con ello, afirman que se asegura estabilidad y «paz social», condiciones que consideran fundamentales para atraer «nuevos proyectos y cargas de trabajo» a la provincia de Cádiz.

Por último, UGT-FICA subraya que la decisión de firmar el preacuerdo fue consultada previamente con las personas trabajadoras y que tras su ratificación se procedió a desconvocar la huelga indefinida. «UGT-FICA, como sindicato mayoritario en el sector, tiene una responsabilidad hacia las personas trabajadoras y siempre ha mantenido una actitud conciliadora», señalan. Además, destacan el papel neutral de los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en el proceso.

CGT mantiene la huelga indefinida

CGT-A ha advertido de que mantiene la huelga indefinida en el sector del metal en Cádiz en disconformidad con el preacuerdo alcanzado el viernes entre el sindicato FICA UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca). A raíz de este entendimiento, del que se desmarcó Comisiones Obreras, se desconvocó esta acción sindical que se mantenía desde el lunes 23 de junio, en el marco de otras huelgas anteriores y manifestaciones.

En un comunicado, ha detallado que la huelga del metal continúa este lunes «pese a la desinformación interesada y la nueva traición» del secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, «y sus adláteres». CGT junto a CTM, ha explicado, tienen convocadas concentraciones a partir de las 06,00 horas en la sede de Dragados Offshore en Puerto Real, donde a las 07,00 horas tendrá lugar una asamblea unitaria en la que se votará «sobre el acuerdo de la vergüenza 2.0».

Asimismo, «hemos convocado manifestación social de repulsa contra el nefasto acuerdo y la falta de democracia en la toma de decisión sin contar con las personas afectadas y sin preguntarles para que se pronuncien libre y democráticamente, ante la certeza de que mayoritariamente sería rechazado». La manifestación a la que se convoca «a toda la ciudadanía gaditana» comenzará a las 18,00 horas desde las puertas de la factoría de Dragados en Puerto Real (Cádiz).

En este sentido, CGT-A ha transmitido que «continúa en espera de ser citada ante Sercla (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) ante la huelga indefinida que tenemos convocada y en marcha, aunque somos conscientes que Femca no quiere dar la cara ante la clase trabajador y prefiere cerrar en falso un convenio con UGT», al que ha tachado de «sindicato domesticado».

«Femca no puede seguir ignorando a los trabajadores del metal de la provincia de Cádiz y CGT Andalucía deja claro que la huelga indefinida que ha convocado no depende de lo que pacten otros a espaldas de los trabajadores, sino que serán las personas afectadas las que decidan y no las burocracias sindicales a cambio de prebendas e intereses espurios», ha aclarado.

En este sentido, el sindicato sostiene que el convenio debe dejar plasmado una vigencia de tres años máximo, subida salarial en base al IPC y recuperación «paulatina» del poder adquisitivo perdido. Además, ha reclamado, entre otros puntos, que todos los trabajadores «cobren desde el primer momento el complemento de tóxico penoso» y que, incluido el personal de las subcontratas, estén regulados por el convenio del metal. De igual modo, piden a Femca «compromisos firmes de aplicación y vigilancia del convenio» y una «consulta real y vinculante a las plantillas».

CGT Andalucía ha instado a la patronal del metal a aprovechar la oportunidad, antes de que «se endurezca el conflicto», de sentarse a negociar con los trabajadores y «no con cúpulas sindicales», y con ello, «poner fin a un conflicto que las plantillas no desean pero que van a mantener en defensa de la dignidad y el reconocimiento profesional en el metal».