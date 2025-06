CTM y CGT mantienen la huelga indefinida del Metal en Cádiz y votarán en asamblea el convenio

El sindicato UGT-FICA y la patronal FEMCA alcanzaron un acuerdo para la redacción de un nuevo convenio del Metal en Cádiz este viernes. El pacto no fue firmado nuevamente por Comisiones Obreras, ya que el sindicato rechazó el documento. El texto fue acordado en la sede del Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) en Sevilla, en la que se celebró la sexta reunión entre las partes en apenas diez días. La principal diferencia entre el pacto alcanzado este viernes con respecto al del pasado domingo radicó en que este último era únicamente un preacuerdo condicionado a la votación asamblearia y gestionado por el SERCLA, mientras que el de ahora es un acuerdo definitivo que pone fin a la huelga indefinida que comenzó el lunes.

A pesar de ello, la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM) y la Confederación General del Trabajo (CGT) han lanzado un comunicado conjunto en el que afirman que a pesar de que UGT-FICA desconvoque la huelga indefinida, ellos continuarán con el paro laboral, y convocan concentraciones este lunes a partir de las 06.00 horas en la sede de Dragados Offshore en Puerto Real, donde a las 07.00 horas tendrá lugar una asamblea unitaria en la que votarán sobre el acuerdo alcanzando el viernes entre UGT-FICA y la FEMCA en Sevilla. Afirman que «la lucha se va a endurecer y se va a alargar».

Desde CGT y CTM expresan que consideran que la desconvocatoria de la huelga por parte de UGT supone «una falta de respeto muy grave» hacia el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Señalan que no se trata solo de que el preacuerdo alcanzado sea «muy malo» —algo que remarcan con contundencia—, sino de que tampoco se ha preguntado ni en asamblea ni de ninguna otra manera a quienes realmente se van a ver afectados. Explican que el pasado domingo UGT llegó a un preacuerdo con FEMCA que, a su juicio, representa «el peor convenio de los últimos 40 años».

Ante la esperada traición, firma del peor convenio de la historia y desconvocatoria de la #HuelgaDelMetalCadiz por parte de UGT publicamos nuestro comunicado y convocamos a Asamblea Unitaria para votar el preacuerdo.

— @CTM coordinadora de trabajadores del metal (@CTM97560609) June 28, 2025

Destacan que el pasado miércoles «más de 6.000 personas» se manifestaron por los barrios obreros de Cádiz y que, durante los días de huelga, miles de trabajadores han salido a la calle y han participado en los piquetes, piquetes en los que, según denuncian, UGT apenas ha estado presente. Relatan que el mismo viernes, «más de un millar de trabajadores» se manifestaron por el centro de Cádiz, y subrayan que ese éxito en las calles no ha sido fruto ni de CGT ni de CTM, sino «de la decisión de los trabajadores que votaron en asamblea, como hacía décadas que no ocurría». En este sentido, remarcan que CGT y CTM solo han sido «una herramienta al servicio de los trabajadores» y critican con dureza a UGT, asegurando que «no ha sido portavoz ni altavoz» de los trabajadores, que no les ha representado y que tampoco le importa lo que piensen.

Ambos sindicatos afirman que la respuesta a esta situación debe darse de forma colectiva en la asamblea prevista para el próximo lunes. Recuerdan que CGT mantiene la huelga convocada y que «no habrá problema en continuarla» si así se decide entre todos. Consideran que el fin de semana servirá para descansar y reflexionar en familia, y que el lunes se podrá llegar con las ideas más claras. Reiteran que para CGT y CTM «el acuerdo es muy malo», pero insisten en que lo más grave han sido las «formas traicioneras» de actuar de UGT, a las que califican de «propias de un sindicalismo vertical de otra época».

El acuerdo alcanzando entre UGT-FICA y la FEMCA

El acuerdo se establece por un período de ocho años, en lugar de los nueve años previstos inicialmente en el primer preacuerdo. Se mantiene un incremento salarial ligado al IPC del 3% para 2024 y del 2,8% para 2025. A partir de ahí y hasta 2031, los salarios se actualizarán conforme al IPC real. Los atrasos deberán pagarse en un máximo de seis meses desde la firma del convenio, asegurándose que al menos el 50% de esos pagos se realicen antes del 31 de diciembre de 2025.

El convenio se prorrogará automáticamente cada año, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, y se actualizará según el IPC acumulado de los 12 meses previos.

En cuanto al plus de Transporte, se ha eliminado la restricción de días anuales. Respecto a las pagas extraordinarias, se adelanta en diez días el pago de la de diciembre. En el caso de las vacaciones, se ofrece la opción de disfrutar de 23 días laborables en lugar de 31 días naturales. Para las prendas de trabajo, se garantiza ahora una equipación completa en vez de una sola prenda.

Uno de los temas más delicados ha sido el plus Tóxico-Penoso. Este se reconoce a todo el personal «obrero y profesionales de oficio» que trabajen en fábricas, grandes industrias, talleres o empresas auxiliares que presten servicios a estas últimas bajo contrato mercantil (específicamente, quienes trabajen efectivamente bajo dicho contrato).

Este complemento se abonará por cada día de trabajo efectivo, con un máximo de 20 días al mes, para aquellas personas que realicen toda su jornada en el puesto.

Por su parte, la patronal acepta los artículos 42 y 43 de la plataforma social acordada con UGT y CCOO, en relación con los contratos formativos, aplicando los porcentajes establecidos en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores para los contratos de formación en alternancia.